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Актера из фильма "Великолепная семерка" застрелил сосед
Актера из фильма "Великолепная семерка" застрелил сосед - РИА Новости, 02.06.2025
Актера из фильма "Великолепная семерка" застрелил сосед
Американский актер Джонатан Джосс, известный по ролям в фильмах "Железная хватка" и "Великолепная семерка", погиб в возрасте 59 лет, сообщает издание People со... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:38:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американский актер Джонатан Джосс, известный по ролям в фильмах "Железная хватка" и "Великолепная семерка", погиб в возрасте 59 лет, сообщает издание People со ссылкой на полицию. "Джонатан Джосс умер в возрасте 59 лет", - говорится в публикации издания. По данным полиции, актера застрелил его сосед, предположительно, после ссоры. Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали. Правоохранители ведут расследование произошедшего. Джосс, помимо роли индейца Денали в "Великолепной семерке", известен тем, что озвучивал персонажа мультсериала "Царь горы" Джона Красного Початка.
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сша, в мире
Актера из фильма "Великолепная семерка" застрелил сосед
Актера из "Великолепной семерки" Джонатана Джосса застрелил сосед после ссоры
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американский актер Джонатан Джосс, известный по ролям в фильмах "Железная хватка" и "Великолепная семерка", погиб в возрасте 59 лет, сообщает издание People со ссылкой на полицию.
"Джонатан Джосс умер в возрасте 59 лет", - говорится в публикации издания.
По данным полиции, актера застрелил его сосед, предположительно, после ссоры. Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали. Правоохранители ведут расследование произошедшего.
Джосс, помимо роли индейца Денали в "Великолепной семерке", известен тем, что озвучивал персонажа мультсериала "Царь горы" Джона Красного Початка.