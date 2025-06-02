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Актера из фильма "Великолепная семерка" застрелил сосед

Актера из фильма "Великолепная семерка" застрелил сосед - РИА Новости, 02.06.2025

Актера из фильма "Великолепная семерка" застрелил сосед

Американский актер Джонатан Джосс, известный по ролям в фильмах "Железная хватка" и "Великолепная семерка", погиб в возрасте 59 лет, сообщает издание People со... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:38:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американский актер Джонатан Джосс, известный по ролям в фильмах "Железная хватка" и "Великолепная семерка", погиб в возрасте 59 лет, сообщает издание People со ссылкой на полицию. "Джонатан Джосс умер в возрасте 59 лет", - говорится в публикации издания. По данным полиции, актера застрелил его сосед, предположительно, после ссоры. Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали. Правоохранители ведут расследование произошедшего. Джосс, помимо роли индейца Денали в "Великолепной семерке", известен тем, что озвучивал персонажа мультсериала "Царь горы" Джона Красного Початка.

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