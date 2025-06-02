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Актера из фильма "Великолепная семерка" застрелил сосед - РИА Новости, 02.06.2025
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23:38 02.06.2025 (обновлено: 23:43 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/akter-2020570428.html
Актера из фильма "Великолепная семерка" застрелил сосед
Актера из фильма "Великолепная семерка" застрелил сосед - РИА Новости, 02.06.2025
Актера из фильма "Великолепная семерка" застрелил сосед
Американский актер Джонатан Джосс, известный по ролям в фильмах "Железная хватка" и "Великолепная семерка", погиб в возрасте 59 лет, сообщает издание People со... РИА Новости, 02.06.2025
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американский актер Джонатан Джосс, известный по ролям в фильмах "Железная хватка" и "Великолепная семерка", погиб в возрасте 59 лет, сообщает издание People со ссылкой на полицию. "Джонатан Джосс умер в возрасте 59 лет", - говорится в публикации издания. По данным полиции, актера застрелил его сосед, предположительно, после ссоры. Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали. Правоохранители ведут расследование произошедшего. Джосс, помимо роли индейца Денали в "Великолепной семерке", известен тем, что озвучивал персонажа мультсериала "Царь горы" Джона Красного Початка.
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Актера из фильма "Великолепная семерка" застрелил сосед

Актера из "Великолепной семерки" Джонатана Джосса застрелил сосед после ссоры

© Фото : IMDBДжонатан Джосс
Джонатан Джосс - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : IMDB
Джонатан Джосс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американский актер Джонатан Джосс, известный по ролям в фильмах "Железная хватка" и "Великолепная семерка", погиб в возрасте 59 лет, сообщает издание People со ссылкой на полицию.
"Джонатан Джосс умер в возрасте 59 лет", - говорится в публикации издания.
По данным полиции, актера застрелил его сосед, предположительно, после ссоры. Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали. Правоохранители ведут расследование произошедшего.
Джосс, помимо роли индейца Денали в "Великолепной семерке", известен тем, что озвучивал персонажа мультсериала "Царь горы" Джона Красного Початка.
 
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