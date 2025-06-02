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Билл Гейтс рассказал, куда хочет потратить свое состояние - РИА Новости, 02.06.2025
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22:04 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/afrika-2020562470.html
Билл Гейтс рассказал, куда хочет потратить свое состояние
Билл Гейтс рассказал, куда хочет потратить свое состояние - РИА Новости, 02.06.2025
Билл Гейтс рассказал, куда хочет потратить свое состояние
Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что намерен потратить большую часть своего состояния на развитие стран Африки. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T22:04:00+03:00
2025-06-02T22:04:00+03:00
в мире
африка
билл гейтс
microsoft corporation
африканский союз
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что намерен потратить большую часть своего состояния на развитие стран Африки. В начале мая Гейтс сообщил, что намерен в течение 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность через созданный им благотворительный фонд Gates Foundation. Гейтс добавил, что его благотворительный фонд закроется 31 декабря 2045 года – раньше, чем планировалось первоначально. "Недавно я заявил о намерении в ближайшие 20 лет потратить свое состояние на благотворительность. Большая часть этих средств будет потрачена на то, чтобы помочь вам справиться с вызовами здесь, в Африке", - заявил Гейтс на собрании Африканского союза, его слова приводятся в пресс-релизе на сайте его фонда. В публикации отмечается, что главной целью этих пожертвований станет здравоохранение и благосостояние народов Африки.
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в мире, африка, билл гейтс, microsoft corporation, африканский союз
В мире, Африка, Билл Гейтс, Microsoft Corporation, Африканский союз
Билл Гейтс рассказал, куда хочет потратить свое состояние

Билл Гейтс намерен потратить большую часть своего состояния на развитие Африки

© AP Photo / Andres KudackiОснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Andres Kudacki
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что намерен потратить большую часть своего состояния на развитие стран Африки.
В начале мая Гейтс сообщил, что намерен в течение 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность через созданный им благотворительный фонд Gates Foundation. Гейтс добавил, что его благотворительный фонд закроется 31 декабря 2045 года – раньше, чем планировалось первоначально.
"Недавно я заявил о намерении в ближайшие 20 лет потратить свое состояние на благотворительность. Большая часть этих средств будет потрачена на то, чтобы помочь вам справиться с вызовами здесь, в Африке", - заявил Гейтс на собрании Африканского союза, его слова приводятся в пресс-релизе на сайте его фонда.
В публикации отмечается, что главной целью этих пожертвований станет здравоохранение и благосостояние народов Африки.
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В миреАфрикаБилл ГейтсMicrosoft CorporationАфриканский союз
 
 
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