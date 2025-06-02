https://ria.ru/20250602/abonent-2020545078.html

Россияне смогут направлять операторам связи отказ от рассылок

Россияне смогут направлять операторам связи отказ от рассылок - РИА Новости, 02.06.2025

Россияне смогут направлять операторам связи отказ от рассылок

Абонент сможет с 1 августа 2025 года направлять операторам связи отказ от получения рассылок, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:55:00+03:00

2025-06-02T19:55:00+03:00

2025-06-02T19:55:00+03:00

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Абонент сможет с 1 августа 2025 года направлять операторам связи отказ от получения рассылок, сообщается на сайте Госдумы. "Комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством, с 1 августа дополнится правом абонента направлять операторам связи отказ от получения рассылок", - сказано на сайте ГД. Уточняется, что с 1 сентября начнут действовать и другие нормы. В том числе банки будут обязаны ограничить снятие наличных через банкомат в случае подозрения, что клиент делает это под влиянием злоумышленников, а операторы связи – маркировать звонки, поступающие от юрлиц или ИП. "С 1 июня 2025 года банкам, некредитным финансовым организациям, операторам связи, владельцам маркетплейсов, госорганам и другим субъектам, определенным в законе, запрещено информировать граждан и общаться с клиентами с помощью иностранных мессенджеров. Сотовые операторы смогут передавать СМС с кодами для подтверждения аутентификации или совершения значимого действия на портале Госуслуг только после завершения звонка", - говорится в сообщении. Как отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, "меры позволят защитить граждан от действий преступников и уберечь их от финансовых потерь". "Борьба с мошенниками — один из ключевых приоритетов ГД в эту сессию. Мы совершенствуем правовое поле таким образом, чтобы исключить для них возможность наживаться на людях", – добавил он. На сайте ГД отмечается, что на рассмотрении Думы находятся и другие инициативы. В частности, готовятся ко второму чтению законопроекты, направленные на защиту детей от вовлечения в незаконные финансовые операции, и об уголовной ответственности для дропперов. По словам Володина, "разработанные нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег через цепочку соучастников, позволят более эффективно защищать граждан и их сбережения".

https://ria.ru/20250602/baza-2020498449.html

https://ria.ru/20250529/mvd-2019805372.html

https://ria.ru/20250503/droppery-2014746864.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия