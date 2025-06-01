Семья из Селидово пожаловалась на угрозы отобрать детей
Украинские организации угрожали отобрать детей у семьи из Селидово
© РИА НовостиСупруг жительницы Селидово (ДНР), вынужденной уехать из дом, так как контролируемые киевским режимом организации угрожали отобрать у нее детей
© РИА Новости
Супруг жительницы Селидово (ДНР), вынужденной уехать из дом, так как контролируемые киевским режимом организации угрожали отобрать у нее детей
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Жительница Селидово (ДНР) была вынуждена уехать из дома, так как контролируемые киевским режимом организации угрожали отобрать у нее детей, рассказал РИА Новости ее муж, пожелавший остаться неназванным по соображениям безопасности.
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"Вычислили, где мы живем с детьми. И начали ездить, я не знаю от государства Украины или волонтеры какие-то, угрожать, что мы не выедем, лишат родительских прав, заберут детей. Вместе с полицией приезжали какие-то непонятные люди. На шевронах было написано какие-то "янголы" (ангелы)", - сказал он.
По его словам, после множества поступивших угроз он и супруга приняли решение вывезти детей.
"Поскольку они уже начали ездить туда чуть ли не через день, пришлось жене выехать. Никто бы не выезжал, можно было как-то и в подвале пересидеть и дождаться освобождения. Но поскольку они узнали адрес, где мы проживаем вместе с детьми, они туда начали ездить и угрожать, что заберут детей. Вы остаетесь, ждите там, а детей мы у вас заберем, лишим родительских прав", - добавил житель Селидово.
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