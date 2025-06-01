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Семья из Селидово пожаловалась на угрозы отобрать детей - РИА Новости, 01.06.2025
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12:52 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/zhitelnitsa-2020269037.html
Семья из Селидово пожаловалась на угрозы отобрать детей
Семья из Селидово пожаловалась на угрозы отобрать детей - РИА Новости, 01.06.2025
Семья из Селидово пожаловалась на угрозы отобрать детей
Жительница Селидово (ДНР) была вынуждена уехать из дома, так как контролируемые киевским режимом организации угрожали отобрать у нее детей, рассказал РИА... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:52:00+03:00
2025-06-01T12:52:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
селидово
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Жительница Селидово (ДНР) была вынуждена уехать из дома, так как контролируемые киевским режимом организации угрожали отобрать у нее детей, рассказал РИА Новости ее муж, пожелавший остаться неназванным по соображениям безопасности. "Вычислили, где мы живем с детьми. И начали ездить, я не знаю от государства Украины или волонтеры какие-то, угрожать, что мы не выедем, лишат родительских прав, заберут детей. Вместе с полицией приезжали какие-то непонятные люди. На шевронах было написано какие-то "янголы" (ангелы)", - сказал он. По его словам, после множества поступивших угроз он и супруга приняли решение вывезти детей. "Поскольку они уже начали ездить туда чуть ли не через день, пришлось жене выехать. Никто бы не выезжал, можно было как-то и в подвале пересидеть и дождаться освобождения. Но поскольку они узнали адрес, где мы проживаем вместе с детьми, они туда начали ездить и угрожать, что заберут детей. Вы остаетесь, ждите там, а детей мы у вас заберем, лишим родительских прав", - добавил житель Селидово. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, селидово, украина, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Селидово, Украина, Вооруженные силы Украины
Семья из Селидово пожаловалась на угрозы отобрать детей

Украинские организации угрожали отобрать детей у семьи из Селидово

© РИА НовостиСупруг жительницы Селидово (ДНР), вынужденной уехать из дом, так как контролируемые киевским режимом организации угрожали отобрать у нее детей
Супруг жительницы Селидово (ДНР), вынужденной уехать из дом, так как контролируемые киевским режимом организации угрожали отобрать у нее детей - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Супруг жительницы Селидово (ДНР), вынужденной уехать из дом, так как контролируемые киевским режимом организации угрожали отобрать у нее детей
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Жительница Селидово (ДНР) была вынуждена уехать из дома, так как контролируемые киевским режимом организации угрожали отобрать у нее детей, рассказал РИА Новости ее муж, пожелавший остаться неназванным по соображениям безопасности.
«
"Вычислили, где мы живем с детьми. И начали ездить, я не знаю от государства Украины или волонтеры какие-то, угрожать, что мы не выедем, лишат родительских прав, заберут детей. Вместе с полицией приезжали какие-то непонятные люди. На шевронах было написано какие-то "янголы" (ангелы)", - сказал он.
По его словам, после множества поступивших угроз он и супруга приняли решение вывезти детей.
"Поскольку они уже начали ездить туда чуть ли не через день, пришлось жене выехать. Никто бы не выезжал, можно было как-то и в подвале пересидеть и дождаться освобождения. Но поскольку они узнали адрес, где мы проживаем вместе с детьми, они туда начали ездить и угрожать, что заберут детей. Вы остаетесь, ждите там, а детей мы у вас заберем, лишим родительских прав", - добавил житель Селидово.
О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаСелидовоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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