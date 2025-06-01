https://ria.ru/20250601/zhitelnitsa-2020269037.html

Семья из Селидово пожаловалась на угрозы отобрать детей

Семья из Селидово пожаловалась на угрозы отобрать детей - РИА Новости, 01.06.2025

Семья из Селидово пожаловалась на угрозы отобрать детей

Жительница Селидово (ДНР) была вынуждена уехать из дома, так как контролируемые киевским режимом организации угрожали отобрать у нее детей, рассказал РИА... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:52:00+03:00

2025-06-01T12:52:00+03:00

2025-06-01T12:52:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

селидово

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020267394_0:0:854:480_1920x0_80_0_0_4e770bdffa91d386335c494a5c2fe033.jpg

ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Жительница Селидово (ДНР) была вынуждена уехать из дома, так как контролируемые киевским режимом организации угрожали отобрать у нее детей, рассказал РИА Новости ее муж, пожелавший остаться неназванным по соображениям безопасности. "Вычислили, где мы живем с детьми. И начали ездить, я не знаю от государства Украины или волонтеры какие-то, угрожать, что мы не выедем, лишат родительских прав, заберут детей. Вместе с полицией приезжали какие-то непонятные люди. На шевронах было написано какие-то "янголы" (ангелы)", - сказал он. По его словам, после множества поступивших угроз он и супруга приняли решение вывезти детей. "Поскольку они уже начали ездить туда чуть ли не через день, пришлось жене выехать. Никто бы не выезжал, можно было как-то и в подвале пересидеть и дождаться освобождения. Но поскольку они узнали адрес, где мы проживаем вместе с детьми, они туда начали ездить и угрожать, что заберут детей. Вы остаетесь, ждите там, а детей мы у вас заберем, лишим родительских прав", - добавил житель Селидово. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20241219/svo-1990042516.html

донецкая народная республика

селидово

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, селидово, украина, вооруженные силы украины