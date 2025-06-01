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У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение
У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение - РИА Новости, 01.06.2025
У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:56:00+03:00
2025-06-01T23:56:00+03:00
2025-06-01T23:56:00+03:00
в мире
хоккайдо
обихиро
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 18.51 по времени UTC (21.51 мск) в 135 километрах к юго-востоку от города Обихиро с населением 173 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 27 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250413/tonga-2011056276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хоккайдо, обихиро, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Хоккайдо, Обихиро, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение
EMSC: у побережья острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,0