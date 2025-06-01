https://ria.ru/20250601/zemletryasenie-2020356216.html

У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение

У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение - РИА Новости, 01.06.2025

У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T23:56:00+03:00

2025-06-01T23:56:00+03:00

2025-06-01T23:56:00+03:00

в мире

хоккайдо

обихиро

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 18.51 по времени UTC (21.51 мск) в 135 километрах к юго-востоку от города Обихиро с населением 173 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 27 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250413/tonga-2011056276.html

хоккайдо

обихиро

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хоккайдо, обихиро, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)