https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020303984.html

Шокирующий выпад Зеленского в адрес России вызвал бешенство в Турции

Шокирующий выпад Зеленского в адрес России вызвал бешенство в Турции - РИА Новости, 01.06.2025

Шокирующий выпад Зеленского в адрес России вызвал бешенство в Турции

Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на заявление Зеленского о том, что Россия якобы не заинтересована в мире, сделанное им после встречи с... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T16:50:00+03:00

2025-06-01T16:50:00+03:00

2025-06-01T16:50:00+03:00

в мире

россия

турция

украина

владимир зеленский

хакан фидан

владимир мединский

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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на заявление Зеленского о том, что Россия якобы не заинтересована в мире, сделанное им после встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом."Зеленский, <...> будь мужиком, ты не можешь провоцировать президента и втягивать его в свой грязный конфликт", — поделился мнением пользователь."У этого человека по фамилии Зеленский единственная цель — втянуть мир в новую войну, он не думает о своей стране", — высказался читатель."Если бы государственный переворот в Турции 2016 года удался, США заставили бы Турцию воевать с Россией. Когда они увидели, что это не сработало, вывели на поле другую страну — Украину. Если и это не поможет, на очереди Германия, которая является их колонией со времен Второй мировой войны", — заявил другой."Зеленский вновь сделал то, что должен был, а именно: всеми силами попытался посеять раздор между Турцией и Россией. То же самое делала Германия во время Первой мировой войны и заставила Российскую и Османскую империи воевать друг с другом", — заключил один из комментаторов.Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве перед запланированным вторым раундом переговоров делегаций России и Украины.Новый раунд назначен на понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На встрече Москва планирует передать меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020219071.html

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в мире, россия, турция, украина, владимир зеленский, хакан фидан, владимир мединский