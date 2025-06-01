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Шокирующий выпад Зеленского в адрес России вызвал бешенство в Турции - РИА Новости, 01.06.2025
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16:50 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020303984.html
Шокирующий выпад Зеленского в адрес России вызвал бешенство в Турции
Шокирующий выпад Зеленского в адрес России вызвал бешенство в Турции - РИА Новости, 01.06.2025
Шокирующий выпад Зеленского в адрес России вызвал бешенство в Турции
Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на заявление Зеленского о том, что Россия якобы не заинтересована в мире, сделанное им после встречи с... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:50:00+03:00
2025-06-01T16:50:00+03:00
в мире
россия
турция
украина
владимир зеленский
хакан фидан
владимир мединский
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на заявление Зеленского о том, что Россия якобы не заинтересована в мире, сделанное им после встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом."Зеленский, &lt;...&gt; будь мужиком, ты не можешь провоцировать президента и втягивать его в свой грязный конфликт", — поделился мнением пользователь."У этого человека по фамилии Зеленский единственная цель — втянуть мир в новую войну, он не думает о своей стране", — высказался читатель."Если бы государственный переворот в Турции 2016 года удался, США заставили бы Турцию воевать с Россией. Когда они увидели, что это не сработало, вывели на поле другую страну — Украину. Если и это не поможет, на очереди Германия, которая является их колонией со времен Второй мировой войны", — заявил другой."Зеленский вновь сделал то, что должен был, а именно: всеми силами попытался посеять раздор между Турцией и Россией. То же самое делала Германия во время Первой мировой войны и заставила Российскую и Османскую империи воевать друг с другом", — заключил один из комментаторов.Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве перед запланированным вторым раундом переговоров делегаций России и Украины.Новый раунд назначен на понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На встрече Москва планирует передать меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020219071.html
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в мире, россия, турция, украина, владимир зеленский, хакан фидан, владимир мединский
В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Зеленский, Хакан Фидан, Владимир Мединский

Шокирующий выпад Зеленского в адрес России вызвал бешенство в Турции

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на заявление Зеленского о том, что Россия якобы не заинтересована в мире, сделанное им после встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
"Зеленский, <...> будь мужиком, ты не можешь провоцировать президента и втягивать его в свой грязный конфликт", — поделился мнением пользователь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Киеве запаниковали из-за случившегося с Зеленским перед переговорами
Вчера, 06:30
"У этого человека по фамилии Зеленский единственная цель — втянуть мир в новую войну, он не думает о своей стране", — высказался читатель.
"Если бы государственный переворот в Турции 2016 года удался, США заставили бы Турцию воевать с Россией. Когда они увидели, что это не сработало, вывели на поле другую страну — Украину. Если и это не поможет, на очереди Германия, которая является их колонией со времен Второй мировой войны", — заявил другой.
"Зеленский вновь сделал то, что должен был, а именно: всеми силами попытался посеять раздор между Турцией и Россией. То же самое делала Германия во время Первой мировой войны и заставила Российскую и Османскую империи воевать друг с другом", — заключил один из комментаторов.
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве перед запланированным вторым раундом переговоров делегаций России и Украины.
Новый раунд назначен на понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На встрече Москва планирует передать меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Обмен пленными уже завершился.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Раде разнесли Зеленского после заявления о переговорах в Стамбуле
Вчера, 00:53
 
В миреРоссияТурцияУкраинаВладимир ЗеленскийХакан ФиданВладимир Мединский
 
 
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