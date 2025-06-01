Шокирующий выпад Зеленского в адрес России вызвал бешенство в Турции
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на заявление Зеленского о том, что Россия якобы не заинтересована в мире, сделанное им после встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
"Зеленский, <...> будь мужиком, ты не можешь провоцировать президента и втягивать его в свой грязный конфликт", — поделился мнением пользователь.
"У этого человека по фамилии Зеленский единственная цель — втянуть мир в новую войну, он не думает о своей стране", — высказался читатель.
"Если бы государственный переворот в Турции 2016 года удался, США заставили бы Турцию воевать с Россией. Когда они увидели, что это не сработало, вывели на поле другую страну — Украину. Если и это не поможет, на очереди Германия, которая является их колонией со времен Второй мировой войны", — заявил другой.
"Зеленский вновь сделал то, что должен был, а именно: всеми силами попытался посеять раздор между Турцией и Россией. То же самое делала Германия во время Первой мировой войны и заставила Российскую и Османскую империи воевать друг с другом", — заключил один из комментаторов.
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве перед запланированным вторым раундом переговоров делегаций России и Украины.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Обмен пленными уже завершился.
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