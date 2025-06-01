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Умеров вновь возглавит украинскую делегацию на переговорах
Умеров вновь возглавит украинскую делегацию на переговорах - РИА Новости, 01.06.2025
Умеров вновь возглавит украинскую делегацию на переговорах
Министр обороны Украины Рустем Умеров снова возглавит украинскую делегацию в ходе второго раунда переговоров с РФ в Стамбуле, сообщил в воскресенье Владимир... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:27:00+03:00
2025-06-01T16:27:00+03:00
2025-06-01T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров снова возглавит украинскую делегацию в ходе второго раунда переговоров с РФ в Стамбуле, сообщил в воскресенье Владимир Зеленский.Делегацию от Украины в ходе первого раунда переговоров с Россией в мае возглавил Умеров. В состав делегации также входили заместители глав МИД, СБУ, Генштаба ВСУ."Нашу делегацию (на переговорах - ред.) в понедельник возглавит Рустем Умеров", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
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В мире, Россия, Украина, Стамбул, Рустем Умеров, Служба безопасности Украины, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Умеров вновь возглавит украинскую делегацию на переговорах
Зеленский: Умеров вновь возглавит украинскую делегацию на переговорах