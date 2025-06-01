https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020203029.html

В Раде разнесли Зеленского после заявления о переговорах в Стамбуле

В Раде разнесли Зеленского после заявления о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 01.06.2025

В Раде разнесли Зеленского после заявления о переговорах в Стамбуле

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале высмеял Владимира Зеленского за слова о том, что тот якобы не знает, что будет обсуждаться в ходе РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T00:53:00+03:00

2025-06-01T00:53:00+03:00

2025-06-01T01:03:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

артем дмитрук

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале высмеял Владимира Зеленского за слова о том, что тот якобы не знает, что будет обсуждаться в ходе нового раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле."Зеленский заявил, что по-прежнему не знает повестки переговоров в Стамбуле! Кто ты такой, чтобы ее знать?" — сыронизировал украинский политик.Накануне глава киевского режима сказал, то не знает, чему будет посвящены следующие переговоры в Турции, которые должны состояться второго июня. По словам Зеленского, он якобы не в курсе позиции России.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.Как сообщил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя, Москва на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу.Он добавил, что Москва "в принципиальном плане" готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, но для этого необходимы встречные шаги со стороны Киева. По его словам, как минимум нужно, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию на время перемирия.

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020154865.html

https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020192254.html

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в мире, стамбул, украина, владимир зеленский, артем дмитрук