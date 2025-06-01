https://ria.ru/20250601/zarplata-2020212133.html

Средняя зарплата в России в этом году может превысить 105 тысяч рублей

Средняя зарплата в России в этом году может превысить 105 тысяч рублей - РИА Новости, 01.06.2025

Средняя зарплата в России в этом году может превысить 105 тысяч рублей

Средняя заработная плата по России в этом году может преодолеть показатель в 105 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T03:29:00+03:00

2025-06-01T03:29:00+03:00

2025-06-01T03:29:00+03:00

россия

игорь балынин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Средняя заработная плата по России в этом году может преодолеть показатель в 105 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. "В 2024 году средняя заработная плата составила 87952 рубля, прирост к предыдущему году равен порядка 18%. С учётом всей конфигурации факторов полагаю, что в этом году в показателе средней заработной платы удастся преодолеть отметку в 105 тысяч рублей. Если это так сложится, то мы увидим в номинальном исчислении 19% прирост", - сказал Балынин. Он считает рост заработных плат крайне полезным для России, так как он происходит темпами выше инфляции. Это способствует реальному росту материального обеспечения россиян: одни исполняют свои желания, другие откладывают на будущее, третьи совмещают. Балынин отметил, что рост зарплат одновременно дает вклад в стимулирование текущего и будущего экономического роста. "В условиях дефицита кадров и необходимости внедрения технологий важна концентрация на привлечении работников, способных обеспечивать научно-технический прогресс. Поэтому по мере сокращения дефицита таких работников, а также уменьшения возможностей организаций направлять средства на ускоренный рост размера их заработной платы, будет замедляться и так называемая "гонка зарплат", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20250529/zarplata-2019679897.html

https://ria.ru/20250516/zarplata-2017243629.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, игорь балынин