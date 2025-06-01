https://ria.ru/20250601/zaharova-2020272409.html

Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП под Брянском

Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП под Брянском

Полная злорадства реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:11:00+03:00

2025-06-01T13:11:00+03:00

2025-06-01T18:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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мария захарова

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Полная злорадства реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, как раз и выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из задач и целей СВО. Смотрите, какое злорадство, какая адская радость и у политических деятелей, у общественных, и у тех, кого просто, видимо, этой идеологией заразили", — сказала она журналистам. Как отметила дипломат, в настоящее время вся Россия стремится помочь пострадавшим при ЧП с поездом. В то же время реакцию на Украине она назвала примером расчеловечивания. "Мы видим очередной факт буквально расчеловечивания тех, кого эта самая неонацистская идеология превращает из людей в непонятно кого", — добавила она. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86. Он следовал из Климова в Москву. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Возбуждено уголовное дело. Его передали в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020269392.html

https://ria.ru/20250601/gd-2020252303.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, брянская область, украина, мария захарова, александр богомаз, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), киев