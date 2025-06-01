Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 01.06.2025 (обновлено: 18:48 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/zaharova-2020272409.html
Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП под Брянском
Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП под Брянском
Полная злорадства реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:11:00+03:00
2025-06-01T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
здоровье - общество
россия
брянская область
украина
мария захарова
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799051523_0:251:3128:2010_1920x0_80_0_0_c181a92b5856ffc144a0c51851a43d6b.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Полная злорадства реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, как раз и выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из задач и целей СВО. Смотрите, какое злорадство, какая адская радость и у политических деятелей, у общественных, и у тех, кого просто, видимо, этой идеологией заразили", — сказала она журналистам. Как отметила дипломат, в настоящее время вся Россия стремится помочь пострадавшим при ЧП с поездом. В то же время реакцию на Украине она назвала примером расчеловечивания. "Мы видим очередной факт буквально расчеловечивания тех, кого эта самая неонацистская идеология превращает из людей в непонятно кого", — добавила она. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86. Он следовал из Климова в Москву. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Возбуждено уголовное дело. Его передали в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020269392.html
https://ria.ru/20250601/gd-2020252303.html
россия
брянская область
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799051523_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_dc70f02d74a0bea2c0a166a6e2b183fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, брянская область, украина, мария захарова, александр богомаз, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), киев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Брянская область, Украина, Мария Захарова, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Киев
Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП под Брянском

Захарова: реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Полная злорадства реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, как раз и выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из задач и целей СВО. Смотрите, какое злорадство, какая адская радость и у политических деятелей, у общественных, и у тех, кого просто, видимо, этой идеологией заразили", — сказала она журналистам.
Рассказ находившиеся в поезде Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Пассажиры поезда, на который рухнул мост под Брянском, рассказали о ЧП
Вчера, 12:57
Как отметила дипломат, в настоящее время вся Россия стремится помочь пострадавшим при ЧП с поездом. В то же время реакцию на Украине она назвала примером расчеловечивания.
"Мы видим очередной факт буквально расчеловечивания тех, кого эта самая неонацистская идеология превращает из людей в непонятно кого", — добавила она.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86. Он следовал из Климова в Москву. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Возбуждено уголовное дело. Его передали в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Картаполов назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области
Вчера, 11:25
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияБрянская областьУкраинаМария ЗахароваАлександр БогомазСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала