Рейтинг@Mail.ru
Госизбирком Польши рассказал о ходе выборов президента - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 01.06.2025 (обновлено: 13:10 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/vybory-2020262851.html
Госизбирком Польши рассказал о ходе выборов президента
Госизбирком Польши рассказал о ходе выборов президента - РИА Новости, 01.06.2025
Госизбирком Польши рассказал о ходе выборов президента
Выборы президента Польши проходят спокойно, заявил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии Силвестр Марчиняк. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:20:00+03:00
2025-06-01T13:10:00+03:00
в мире
польша
варшава
рафал тшасковски
кароль навроцкий
президентские выборы в польше — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020271902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8c6a0fb74c9175f29f9554e02757245.jpg
ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Выборы президента Польши проходят спокойно, заявил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии Силвестр Марчиняк. В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют два кандидата: набравший в первом туре 31,36% голосов избирателей мэр Варшавы Рафал Тшасковский - от правящей коалиции, и получивший в первом туре 29,54% голосов директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий – от оппозиции. "Мы не получили ни одной информации об инцидентах, связанных с открытием избирательных участках, не зафиксировано нарушений, которые могут иметь влияние на процесс голосования", - сказал Марчиняк. Он рассказал, что с начала режима избирательной тишины, который начался в ночь на субботу и закончится после окончания голосования, было подано одно заявление о преступлении, связанном с выборами, и 88 заявлений об административных нарушениях. Глава Госизбиркома пояснил, что большинство нарушений касаются повреждения или незаконного удаления баннеров или объявлений, связанных с выборами, а также нарушения режима избирательной тишины в интернете. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после этого будут озвучены первые данные exit-poll.
https://ria.ru/20250530/rossiya-2019993249.html
https://ria.ru/20250530/tshaskovskij-2019918313.html
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020271902_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_0e6ba5826cb8b103940be9174090d60d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, варшава, рафал тшасковски, кароль навроцкий, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Варшава, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Президентские выборы в Польше — 2025
Госизбирком Польши рассказал о ходе выборов президента

Госизбирком Польши заявил, что второй тур выборов президента проходит спокойно

© AP Photo / Petr David JosekГолосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Польше. 1 июня 2025
Голосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Польше. 1 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Голосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Польше. 1 июня 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Выборы президента Польши проходят спокойно, заявил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии Силвестр Марчиняк.
В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют два кандидата: набравший в первом туре 31,36% голосов избирателей мэр Варшавы Рафал Тшасковский - от правящей коалиции, и получивший в первом туре 29,54% голосов директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий – от оппозиции.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
"Мы только мечтаем". В Польше сделали неожиданное заявление о России
30 мая, 15:19
"Мы не получили ни одной информации об инцидентах, связанных с открытием избирательных участках, не зафиксировано нарушений, которые могут иметь влияние на процесс голосования", - сказал Марчиняк.
Он рассказал, что с начала режима избирательной тишины, который начался в ночь на субботу и закончится после окончания голосования, было подано одно заявление о преступлении, связанном с выборами, и 88 заявлений об административных нарушениях. Глава Госизбиркома пояснил, что большинство нарушений касаются повреждения или незаконного удаления баннеров или объявлений, связанных с выборами, а также нарушения режима избирательной тишины в интернете.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после этого будут озвучены первые данные exit-poll.
Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Тшасковский лидирует в соцопросе перед вторым туром выборов в Польше
30 мая, 10:54
 
В миреПольшаВаршаваРафал ТшасковскиКароль НавроцкийПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала