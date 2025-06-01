https://ria.ru/20250601/vybory-2020262851.html
Госизбирком Польши рассказал о ходе выборов президента
Госизбирком Польши рассказал о ходе выборов президента - РИА Новости, 01.06.2025
Госизбирком Польши рассказал о ходе выборов президента
Выборы президента Польши проходят спокойно, заявил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии Силвестр Марчиняк. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:20:00+03:00
2025-06-01T12:20:00+03:00
2025-06-01T13:10:00+03:00
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президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Выборы президента Польши проходят спокойно, заявил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии Силвестр Марчиняк. В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют два кандидата: набравший в первом туре 31,36% голосов избирателей мэр Варшавы Рафал Тшасковский - от правящей коалиции, и получивший в первом туре 29,54% голосов директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий – от оппозиции. "Мы не получили ни одной информации об инцидентах, связанных с открытием избирательных участках, не зафиксировано нарушений, которые могут иметь влияние на процесс голосования", - сказал Марчиняк. Он рассказал, что с начала режима избирательной тишины, который начался в ночь на субботу и закончится после окончания голосования, было подано одно заявление о преступлении, связанном с выборами, и 88 заявлений об административных нарушениях. Глава Госизбиркома пояснил, что большинство нарушений касаются повреждения или незаконного удаления баннеров или объявлений, связанных с выборами, а также нарушения режима избирательной тишины в интернете. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после этого будут озвучены первые данные exit-poll.
https://ria.ru/20250530/rossiya-2019993249.html
https://ria.ru/20250530/tshaskovskij-2019918313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, рафал тшасковски, кароль навроцкий, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Варшава, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Президентские выборы в Польше — 2025
Госизбирком Польши рассказал о ходе выборов президента
Госизбирком Польши заявил, что второй тур выборов президента проходит спокойно
ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Выборы президента Польши проходят спокойно, заявил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии Силвестр Марчиняк.
В воскресенье в Польше
проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют два кандидата: набравший в первом туре 31,36% голосов избирателей мэр Варшавы Рафал Тшасковский
- от правящей коалиции, и получивший в первом туре 29,54% голосов директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий
– от оппозиции.
"Мы не получили ни одной информации об инцидентах, связанных с открытием избирательных участках, не зафиксировано нарушений, которые могут иметь влияние на процесс голосования", - сказал Марчиняк.
Он рассказал, что с начала режима избирательной тишины, который начался в ночь на субботу и закончится после окончания голосования, было подано одно заявление о преступлении, связанном с выборами, и 88 заявлений об административных нарушениях. Глава Госизбиркома пояснил, что большинство нарушений касаются повреждения или незаконного удаления баннеров или объявлений, связанных с выборами, а также нарушения режима избирательной тишины в интернете.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после этого будут озвучены первые данные exit-poll.