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В Белгородской области от удара ВСУ погибла женщина
В Белгородской области от удара ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 02.06.2025
В Белгородской области от удара ВСУ погибла женщина
Женщина погибла в поселке Пролетарский Белгородской области после удара ВСУ, также контузию получила 12-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-01T22:54:00+03:00
2025-06-01T22:54:00+03:00
2025-06-02T00:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Женщина погибла в поселке Пролетарский Белгородской области после удара ВСУ, также контузию получила 12-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Как уточнил глава региона, в результате прилета снаряда оказался разрушен частный дом. Под завалами было найдено тело погибшей женщины. Кроме того, контузию получила 12-летняя девочка, проезжавшая мимо на велосипеде. Ее отправили на обследование в больницу.Гладков добавил, что на месте работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны, волонтёры, которые продолжают работу по разбору завалов.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков
В Белгородской области от удара ВСУ погибла женщина
Гладков: в поселке Пролетарский от удара ВСУ погибла женщина, пострадала девочка