https://ria.ru/20250601/vsu-2020351167.html

В Белгородской области от удара ВСУ погибла женщина

В Белгородской области от удара ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 02.06.2025

В Белгородской области от удара ВСУ погибла женщина

Женщина погибла в поселке Пролетарский Белгородской области после удара ВСУ, также контузию получила 12-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-01T22:54:00+03:00

2025-06-01T22:54:00+03:00

2025-06-02T00:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

украина

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Женщина погибла в поселке Пролетарский Белгородской области после удара ВСУ, также контузию получила 12-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Как уточнил глава региона, в результате прилета снаряда оказался разрушен частный дом. Под завалами было найдено тело погибшей женщины. Кроме того, контузию получила 12-летняя девочка, проезжавшая мимо на велосипеде. Ее отправили на обследование в больницу.Гладков добавил, что на месте работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны, волонтёры, которые продолжают работу по разбору завалов.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков