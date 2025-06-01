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Доброполье перестало быть хабом снабжения для ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.06.2025
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20:44 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/vsu-2020338478.html
Доброполье перестало быть хабом снабжения для ВСУ, заявил Пушилин
Доброполье перестало быть хабом снабжения для ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.06.2025
Доброполье перестало быть хабом снабжения для ВСУ, заявил Пушилин
Трасса Доброполье-Краматорск перестала быть хабом снабжения для группировок ВСУ в Краматорске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:44:00+03:00
2025-06-01T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
донецкая народная республика
доброполье (город)
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Трасса Доброполье-Краматорск перестала быть хабом снабжения для группировок ВСУ в Краматорске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Один из важных моментов - это то, что трасса Доброполье-Краматорск находится под оперативным или скажем, что ситуацию держим под контролем в силу того, что Доброполье перестало быть таким хабом снабжения для группировки противника в Краматорске", - сказал Пушилин в соответствующем видео в своем Telegram-канале. Он отметил, что сейчас еще нельзя сказать о контроле над трассой, но российские военные спокойно жить ВСУ на ней не дают.
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краматорск
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в мире, краматорск, донецкая народная республика, доброполье (город), денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Доброполье (город), Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Доброполье перестало быть хабом снабжения для ВСУ, заявил Пушилин

Пушилин: трасса Доброполье-Краматорск перестала быть хабом снабжения для ВСУ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Трасса Доброполье-Краматорск перестала быть хабом снабжения для группировок ВСУ в Краматорске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Один из важных моментов - это то, что трасса Доброполье-Краматорск находится под оперативным или скажем, что ситуацию держим под контролем в силу того, что Доброполье перестало быть таким хабом снабжения для группировки противника в Краматорске", - сказал Пушилин в соответствующем видео в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас еще нельзя сказать о контроле над трассой, но российские военные спокойно жить ВСУ на ней не дают.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскДонецкая Народная РеспубликаДоброполье (город)Денис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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