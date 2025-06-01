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Доброполье перестало быть хабом снабжения для ВСУ, заявил Пушилин

Доброполье перестало быть хабом снабжения для ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.06.2025

Доброполье перестало быть хабом снабжения для ВСУ, заявил Пушилин

Трасса Доброполье-Краматорск перестала быть хабом снабжения для группировок ВСУ в Краматорске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T20:44:00+03:00

2025-06-01T20:44:00+03:00

2025-06-01T20:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

краматорск

донецкая народная республика

доброполье (город)

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Трасса Доброполье-Краматорск перестала быть хабом снабжения для группировок ВСУ в Краматорске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Один из важных моментов - это то, что трасса Доброполье-Краматорск находится под оперативным или скажем, что ситуацию держим под контролем в силу того, что Доброполье перестало быть таким хабом снабжения для группировки противника в Краматорске", - сказал Пушилин в соответствующем видео в своем Telegram-канале. Он отметил, что сейчас еще нельзя сказать о контроле над трассой, но российские военные спокойно жить ВСУ на ней не дают.

https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986753439.html

краматорск

донецкая народная республика

доброполье (город)

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Наталья Макарова

в мире, краматорск, донецкая народная республика, доброполье (город), денис пушилин, вооруженные силы украины