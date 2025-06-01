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Доброполье перестало быть хабом снабжения для ВСУ, заявил Пушилин
Доброполье перестало быть хабом снабжения для ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.06.2025
Доброполье перестало быть хабом снабжения для ВСУ, заявил Пушилин
Трасса Доброполье-Краматорск перестала быть хабом снабжения для группировок ВСУ в Краматорске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:44:00+03:00
2025-06-01T20:44:00+03:00
2025-06-01T20:44:00+03:00
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доброполье (город)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Трасса Доброполье-Краматорск перестала быть хабом снабжения для группировок ВСУ в Краматорске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Один из важных моментов - это то, что трасса Доброполье-Краматорск находится под оперативным или скажем, что ситуацию держим под контролем в силу того, что Доброполье перестало быть таким хабом снабжения для группировки противника в Краматорске", - сказал Пушилин в соответствующем видео в своем Telegram-канале. Он отметил, что сейчас еще нельзя сказать о контроле над трассой, но российские военные спокойно жить ВСУ на ней не дают.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Доброполье перестало быть хабом снабжения для ВСУ, заявил Пушилин
Пушилин: трасса Доброполье-Краматорск перестала быть хабом снабжения для ВСУ