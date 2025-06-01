https://ria.ru/20250601/vsu-2020238334.html

ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 01.06.2025

ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области

Украинские войска за сутки нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись десять населенных пунктов РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:47:00+03:00

2025-06-01T09:47:00+03:00

2025-06-01T09:47:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись десять населенных пунктов региона, сообщили журналистам в экстренных службах. Днем ранее в экстренных службах заявили, что из-за обстрелов ВСУ левого берега Днепра в Херсонской области 30 мая мирный житель получил ранение, всего украинская армия нанесла 54 удара, под огонь вооруженных сил киевского режима попали десять населенных пунктов региона. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар из ствольной артиллерии. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали десять населенных пунктов области", - сказал представитель экстренных служб. По данным экстренных служб, обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Горностаевка, Каиры, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Днепряны, Корсунка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250530/shebekino-2019988512.html

https://ria.ru/20250601/vsu-2020220582.html

днепр (река)

херсонская область

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Варвара Скокшина

в мире, днепр (река), херсонская область , россия, вооруженные силы украины