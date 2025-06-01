Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/vsu-2020238334.html
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 01.06.2025
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области
Украинские войска за сутки нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись десять населенных пунктов РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T09:47:00+03:00
2025-06-01T09:47:00+03:00
в мире
днепр (река)
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2d99b470ac597b52db925897740eb79.jpg
ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись десять населенных пунктов региона, сообщили журналистам в экстренных службах. Днем ранее в экстренных службах заявили, что из-за обстрелов ВСУ левого берега Днепра в Херсонской области 30 мая мирный житель получил ранение, всего украинская армия нанесла 54 удара, под огонь вооруженных сил киевского режима попали десять населенных пунктов региона. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар из ствольной артиллерии. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали десять населенных пунктов области", - сказал представитель экстренных служб. По данным экстренных служб, обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Горностаевка, Каиры, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Днепряны, Корсунка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250530/shebekino-2019988512.html
https://ria.ru/20250601/vsu-2020220582.html
днепр (река)
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c62c949423f247f18ad65b5d6c2b05f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепр (река), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (река), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по левобережью Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись десять населенных пунктов региона, сообщили журналистам в экстренных службах.
Днем ранее в экстренных службах заявили, что из-за обстрелов ВСУ левого берега Днепра в Херсонской области 30 мая мирный житель получил ранение, всего украинская армия нанесла 54 удара, под огонь вооруженных сил киевского режима попали десять населенных пунктов региона.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя
30 мая, 15:06
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар из ствольной артиллерии. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали десять населенных пунктов области", - сказал представитель экстренных служб.
По данным экстренных служб, обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Горностаевка, Каиры, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Днепряны, Корсунка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Пленный ВСУ: Командование ВСУ отдало приказ расстрелять мирных жителей, эвакуировавшихся из Часова Яра - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
ВСУ расстреляли группу мирных жителей в Часовом Яре, рассказал пленный
07:13
 
В миреДнепр (река)Херсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала