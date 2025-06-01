https://ria.ru/20250601/vsu-2020220582.html
ВСУ расстреляли группу мирных жителей в Часовом Яре, рассказал пленный
ВСУ расстреляли группу мирных жителей в Часовом Яре, рассказал пленный - РИА Новости, 01.06.2025
ВСУ расстреляли группу мирных жителей в Часовом Яре, рассказал пленный
Командование ВСУ отдало приказ расстрелять группу пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра мирных жителей с белым флагом, рассказал пленный украинский солдат,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T07:13:00+03:00
2025-06-01T07:13:00+03:00
2025-06-01T09:19:00+03:00
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Командование ВСУ отдало приказ расстрелять группу пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра мирных жителей с белым флагом, рассказал пленный украинский солдат, помогавший российским десантникам, на видео в распоряжении РИА Новости.Ранее РИА Новости сообщали, что бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен группу военнослужащих ВСУ при зачистке квартала в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе. Взятые в плен украинские солдаты из-за безразличного отношения украинского командования не видели смысла воевать дальше и две недели помогали десантникам, сообщая своим командирам ложную информацию об обстановке."Из четвертого дома пытались гражданские эвакуироваться, в сторону завода. Вышли с белым флагом и начали отходить. Наши, когда это заметили, доложили руководству, что гражданские уходят в сторону завода... Вот им было приказано открыть огонь.... Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только. Гражданские погибли... Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески. Я не знаю, как с этим просто дальше жить", - сказал пленный.
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Пленный ВСУ: "Командование ВСУ отдало приказ расстрелять мирных жителей, эвакуировавшихся из Часова Яра"
Командование ВСУ отдало приказ расстрелять группу пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра мирных жителей с белым флагом, рассказал украинский солдат, сдавшийся в плен десантникам 331-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только. Гражданские погибли... Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески. Я не знаю, как с этим просто дальше жить.
2025-06-01T07:13
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вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донбасс
ВСУ расстреляли группу мирных жителей в Часовом Яре, рассказал пленный
ВСУ расстреляли группу мирных жителей с белым флагом в Часовом Яре