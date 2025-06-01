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Позиции для 103-ей бригады ВСУ в Сумской области не подготовили
Позиции для 103-ей бригады ВСУ в Сумской области не подготовили - РИА Новости, 01.06.2025
Позиции для 103-ей бригады ВСУ в Сумской области не подготовили
Украинская 103-я бригада теробороны ведёт оборону на позициях, которые не были должным образом оборудованы из-за хищения денег, выделенных Львовской областной... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T05:51:00+03:00
2025-06-01T05:51:00+03:00
2025-06-01T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
киев
веселовка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинская 103-я бригада теробороны ведёт оборону на позициях, которые не были должным образом оборудованы из-за хищения денег, выделенных Львовской областной военной администрацией (ОВА) в Сумской области, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. "Характерно, что нам заранее было известно, что ранее Львовская ОВА получила распоряжение из Киева укрепить участок между сёлами Весёловка и Ободы в Сумской области. Однако выделенные на оборону 3 миллиарда гривен были в основном разворованы", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что после освобождения суджанского приграничья зона ответственности 103-й бригады теробороны ВСУ, которая ранее считалась тыловой, превратилась в один из ключевых участков фронта, где идут активные боевые действия.
https://ria.ru/20250601/poteri-2020206232.html
сумская область
киев
веселовка
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сумская область, киев, веселовка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Киев, Веселовка, Вооруженные силы Украины
Позиции для 103-ей бригады ВСУ в Сумской области не подготовили
Позиции 103-ей бригады теробороны ВСУ не подготовили из-за хищений