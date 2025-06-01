https://ria.ru/20250601/vsu-2020214856.html

ВСУ под Работино стараются не выходить из укрытий, рассказал артиллерист

ВСУ под Работино стараются не выходить из укрытий, рассказал артиллерист - РИА Новости, 01.06.2025

ВСУ под Работино стараются не выходить из укрытий, рассказал артиллерист

Силы ВСУ под Работино не используют бронированную технику, украинские бойцы стараются не покидать укрытий, рассказал РИА Новости командир отделения, гвардии... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T04:49:00+03:00

2025-06-01T04:49:00+03:00

2025-06-01T04:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

работино

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Силы ВСУ под Работино не используют бронированную технику, украинские бойцы стараются не покидать укрытий, рассказал РИА Новости командир отделения, гвардии сержант с позывным "Немец". По его словам, ВСУ стараются обороняться при помощи дронов, которые расчеты БПЛА запускают из укрытых позиций. "Наш полк находится на направлении Работино. прикрываем ребят-пехотинцев своей артиллерией... Живого движения очень мало. Перемещаются они слабенько. Работают в основном беспилотниками. Посылают их где-то из укрытия. Охотятся за нашими "коробочками" (броневиками - ред.). Либо, когда парни работают на позициях, они присылают эту гадость (БПЛА - ред.). В основном работают из укрытий. Ближнего боя практически нет", - рассказал он.

https://ria.ru/20250531/vsu-2020171716.html

работино

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работино, вооруженные силы украины