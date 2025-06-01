https://ria.ru/20250601/vs-2020335327.html

ВС России продвигаются в Константиновском направлении, заявил Пушилин

ВС России продвигаются в Константиновском направлении, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.06.2025

ВС России продвигаются в Константиновском направлении, заявил Пушилин

Российские военные динамично продвигаются на константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T20:15:00+03:00

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вооруженные силы рф

донецкая народная республика

денис пушилин

горловка

вооруженные силы украины

происшествия

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СИРИУС, 1 июн – РИА Новости. Российские военные динамично продвигаются на константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Видим достаточно динамичное продвижение на константиновском направлении", - сказал Пушилин в соответствующем видео в своем Telegram-канале.Он добавил, что ВСУ активно используют FPV-дроны и БПЛА самолетного типа при атаках на гражданские объекты в Горловке.

https://ria.ru/20250601/spetsoperatsiya-2020330769.html

донецкая народная республика

горловка

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2025

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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин, горловка, вооруженные силы украины, происшествия