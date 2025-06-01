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ВС России продвигаются в Константиновском направлении, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.06.2025
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20:15 01.06.2025 (обновлено: 20:29 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/vs-2020335327.html
ВС России продвигаются в Константиновском направлении, заявил Пушилин
ВС России продвигаются в Константиновском направлении, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.06.2025
ВС России продвигаются в Константиновском направлении, заявил Пушилин
Российские военные динамично продвигаются на константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:15:00+03:00
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вооруженные силы рф
донецкая народная республика
денис пушилин
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
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СИРИУС, 1 июн – РИА Новости. Российские военные динамично продвигаются на константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Видим достаточно динамичное продвижение на константиновском направлении", - сказал Пушилин в соответствующем видео в своем Telegram-канале.Он добавил, что ВСУ активно используют FPV-дроны и БПЛА самолетного типа при атаках на гражданские объекты в Горловке.
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин, горловка, вооруженные силы украины, происшествия
Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВС России продвигаются в Константиновском направлении, заявил Пушилин

Пушилин: ВС России динамично продвигаются в Константиновском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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СИРИУС, 1 июн – РИА Новости. Российские военные динамично продвигаются на константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Видим достаточно динамичное продвижение на константиновском направлении", - сказал Пушилин в соответствующем видео в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ВСУ активно используют FPV-дроны и БПЛА самолетного типа при атаках на гражданские объекты в Горловке.
Удар Искандером по палаточному лагерю ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Российские военные ударили "Искандером" по палаточному лагерю бригад ВСУ
Вчера, 19:42
 
Вооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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