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ВС России продвигаются в Константиновском направлении, заявил Пушилин
ВС России продвигаются в Константиновском направлении, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.06.2025
ВС России продвигаются в Константиновском направлении, заявил Пушилин
Российские военные динамично продвигаются на константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:15:00+03:00
2025-06-01T20:15:00+03:00
2025-06-01T20:29:00+03:00
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донецкая народная республика
денис пушилин
горловка
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СИРИУС, 1 июн – РИА Новости. Российские военные динамично продвигаются на константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Видим достаточно динамичное продвижение на константиновском направлении", - сказал Пушилин в соответствующем видео в своем Telegram-канале.Он добавил, что ВСУ активно используют FPV-дроны и БПЛА самолетного типа при атаках на гражданские объекты в Горловке.
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин, горловка, вооруженные силы украины, происшествия
Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВС России продвигаются в Константиновском направлении, заявил Пушилин
Пушилин: ВС России динамично продвигаются в Константиновском направлении