https://ria.ru/20250601/vs-2020266174.html

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 85 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 85 боевиков ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 85 боевиков ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 85 боевиков ВСУ, две 155-миллиметровые гаубицы, включая М777 производства США и TRF1 производства... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:32:00+03:00

2025-06-01T12:32:00+03:00

2025-06-01T12:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

франция

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 85 боевиков ВСУ, две 155-миллиметровые гаубицы, включая М777 производства США и TRF1 производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Павловка Запорожской области, Берислав, Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области",- говорится в сообщении российского военного ведомства. Уточняется, что противник потерял "свыше 85 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы, включая М777 производства США и TRF1 производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов".

https://ria.ru/20250601/putin-2020216791.html

сша

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, франция, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)