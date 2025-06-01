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Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 85 боевиков ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025
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12:32 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/vs-2020266174.html
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 85 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 85 боевиков ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 85 боевиков ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 85 боевиков ВСУ, две 155-миллиметровые гаубицы, включая М777 производства США и TRF1 производства... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:32:00+03:00
2025-06-01T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 85 боевиков ВСУ, две 155-миллиметровые гаубицы, включая М777 производства США и TRF1 производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Павловка Запорожской области, Берислав, Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области",- говорится в сообщении российского военного ведомства. Уточняется, что противник потерял "свыше 85 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы, включая М777 производства США и TRF1 производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов".
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сша, франция, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Франция, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 85 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 85 боевиков ВСУ и две гаубицы

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 85 боевиков ВСУ, две 155-миллиметровые гаубицы, включая М777 производства США и TRF1 производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Павловка Запорожской области, Берислав, Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
Уточняется, что противник потерял "свыше 85 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы, включая М777 производства США и TRF1 производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов".
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Специальная военная операция на УкраинеСШАФранцияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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