https://ria.ru/20250601/voennye-2020269208.html

Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 280 украинских военных

Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 280 украинских военных - РИА Новости, 01.06.2025

Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 280 украинских военных

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 280 военнослужащих и военную технику ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:54:00+03:00

2025-06-01T12:54:00+03:00

2025-06-01T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

северск

константиновка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 280 военнослужащих и военную технику ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нелеповка, Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Константиновка, Иванополье и Дылеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Уточняется также, что ВС РФ уничтожили три автомобиля, три артиллерийских орудия, а также бронетранспортер М113 и боевую машину HMMWV производства США.

https://ria.ru/20250601/signal-2020234739.html

россия

северск

константиновка

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Варвара Скокшина

россия, северск, константиновка, вооруженные силы украины