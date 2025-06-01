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Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 280 украинских военных - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/voennye-2020269208.html
Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 280 украинских военных
Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 280 украинских военных - РИА Новости, 01.06.2025
Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 280 украинских военных
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 280 военнослужащих и военную технику ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:54:00+03:00
2025-06-01T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
северск
константиновка
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 280 военнослужащих и военную технику ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нелеповка, Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Константиновка, Иванополье и Дылеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Уточняется также, что ВС РФ уничтожили три автомобиля, три артиллерийских орудия, а также бронетранспортер М113 и боевую машину HMMWV производства США.
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россия
северск
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россия, северск, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северск, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 280 украинских военных

Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 280 военных ВСУ и три арторудия

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 280 военнослужащих и военную технику ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нелеповка, Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Константиновка, Иванополье и Дылеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Уточняется также, что ВС РФ уничтожили три автомобиля, три артиллерийских орудия, а также бронетранспортер М113 и боевую машину HMMWV производства США.
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