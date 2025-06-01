https://ria.ru/20250601/vklady-2020208423.html

Экономист объяснил, когда россияне перестанут нести деньги на вклады

Экономист объяснил, когда россияне перестанут нести деньги на вклады - РИА Новости, 01.06.2025

Экономист объяснил, когда россияне перестанут нести деньги на вклады

Некоторые банки снижают ставки по вкладам, не дожидаясь действий Банка России по ключевой ставки. Что будет, когда начнется настоящее снижение, рассказал... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T02:17:00+03:00

2025-06-01T02:17:00+03:00

2025-06-01T10:16:00+03:00

экономика

николай кузнецов

государственный университет управления

вклады

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Некоторые банки снижают ставки по вкладам, не дожидаясь действий Банка России по ключевой ставки. Что будет, когда начнется настоящее снижение, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" ГУУ Николай Кузнецов.Средняя ставка уже опустилась до 19,5 процента с 21,5% в начале года, и приток средств на депозиты замедлился. “Население пока еще массово не выносит деньги из банков, но и заносит их уже не теми же темпами, что были в конце прошлого/начале нынешнего года”, — констатирует он. По его словам, активная часть вкладчиков отреагирует, когда ставки по вкладам приблизятся к уровню так называемой "воспринимаемой инфляции" - в среднем это 14-15%. Тогда многие направят деньги на потребление либо в инструменты фондового рынка.Пассивная часть вкладчиков спешить не будет, но и новые деньги в банк не понесет. Для них важна общая ситуация в экономике, от которой будет зависеть выбор дальнейших сценариев потребительского поведения, заключил Кузнецов.

https://ria.ru/20250528/dengi-2019453661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, николай кузнецов, государственный университет управления, вклады