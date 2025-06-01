https://ria.ru/20250601/vklady-2020208423.html
Экономист объяснил, когда россияне перестанут нести деньги на вклады
Экономист объяснил, когда россияне перестанут нести деньги на вклады - РИА Новости, 01.06.2025
Экономист объяснил, когда россияне перестанут нести деньги на вклады
Некоторые банки снижают ставки по вкладам, не дожидаясь действий Банка России по ключевой ставки. Что будет, когда начнется настоящее снижение, рассказал... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T02:17:00+03:00
2025-06-01T02:17:00+03:00
2025-06-01T10:16:00+03:00
экономика
николай кузнецов
государственный университет управления
вклады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_bf49b471d4c6f14465df092b5ac90fab.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Некоторые банки снижают ставки по вкладам, не дожидаясь действий Банка России по ключевой ставки. Что будет, когда начнется настоящее снижение, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" ГУУ Николай Кузнецов.Средняя ставка уже опустилась до 19,5 процента с 21,5% в начале года, и приток средств на депозиты замедлился. “Население пока еще массово не выносит деньги из банков, но и заносит их уже не теми же темпами, что были в конце прошлого/начале нынешнего года”, — констатирует он. По его словам, активная часть вкладчиков отреагирует, когда ставки по вкладам приблизятся к уровню так называемой "воспринимаемой инфляции" - в среднем это 14-15%. Тогда многие направят деньги на потребление либо в инструменты фондового рынка.Пассивная часть вкладчиков спешить не будет, но и новые деньги в банк не понесет. Для них важна общая ситуация в экономике, от которой будет зависеть выбор дальнейших сценариев потребительского поведения, заключил Кузнецов.
https://ria.ru/20250528/dengi-2019453661.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_212:0:1959:1310_1920x0_80_0_0_23476b260b55003cb864ca641bf2a67a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, николай кузнецов, государственный университет управления, вклады
Экономика, Николай Кузнецов, Государственный университет управления, Вклады
Экономист объяснил, когда россияне перестанут нести деньги на вклады
Доцент Кузнецов: после снижения ставки россияне прекратят нести деньги на вклады