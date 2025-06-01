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Вагон поезда оказался раздавлен обрушившимся в Брянской области мостом
Вагон поезда оказался раздавлен обрушившимся в Брянской области мостом - РИА Новости, 01.06.2025
Вагон поезда оказался раздавлен обрушившимся в Брянской области мостом
Один из вагонов поезда Климов—Москва оказался раздавлен обрушившимся в Брянской области мостом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T07:09:00+03:00
2025-06-01T07:09:00+03:00
2025-06-01T07:56:00+03:00
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
обрушение моста на поезд в брянской области
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Один из вагонов поезда Климов—Москва оказался раздавлен обрушившимся в Брянской области мостом, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время на месте аварии идут работу по ликвидации ее последствий. Обломки одного из вагонов находятся на путях, еще один вагон зажат мостом, на котором остается грузовая фура.Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился вечером в субботу. По данным Московской железной дороги, в результате обрушения пролета из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи сошел с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва.По последним данным, погибли семь человек, включая машиниста локомотива, еще 66 человек, в том числе трое детей, пострадали. В больницы доставили 44 человека, трое из них остаются в тяжелом состоянии.К ликвидации последствий ЧП привлекли порядка 180 человек и 60 единиц техники. Движение по дороге А-240, которая проходила через рухнувший мост, временно закрыли. РЖД частично изменили маршрут некоторых поездов.Пассажиров после размещения в ПВР в поселке Выгоничи доставили на вокзал Брянск-Орловский. Оттуда их на резервном поезде отправили в Москву. На Киевском вокзале столицы людей встретят медики и психологи.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. СК также устанавливает обстоятельства обрушения моста. Для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, на базе Ситуационного центра Минтранса России создали оперативный штаб.
https://ria.ru/20250601/most-2020215224.html
https://ria.ru/20250601/poezd-2020218800.html
https://ria.ru/20250601/doroga-2020217027.html
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Происшествия, Брянская область, Москва, Россия, РЖД, Московская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области