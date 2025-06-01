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Вагон поезда в Брянской области оказался раздавлен обрушившимся мостом - РИА Новости, 01.06.2025
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07:02 01.06.2025 (обновлено: 07:05 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/vagon-2020219864.html
Вагон поезда в Брянской области оказался раздавлен обрушившимся мостом
Вагон поезда в Брянской области оказался раздавлен обрушившимся мостом - РИА Новости, 01.06.2025
Вагон поезда в Брянской области оказался раздавлен обрушившимся мостом
Один из вагонов поезда Климов—Москва оказался раздавлен обрушившимся в Брянской области мостом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T07:02:00+03:00
2025-06-01T07:05:00+03:00
происшествия
выгоничский район
брянская область
москва
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Один из вагонов поезда Климов—Москва оказался раздавлен обрушившимся в Брянской области мостом, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время на месте аварии идут работу по ликвидации ее последствий. Обломки одного из вагонов находятся на путях, еще один вагон зажат мостом, на котором остается грузовая фура.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей.
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выгоничский район
брянская область
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происшествия, выгоничский район, брянская область, москва, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Выгоничский район, Брянская область, Москва, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Вагон поезда в Брянской области оказался раздавлен обрушившимся мостом

Один из вагонов поезда Климов-Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Один из вагонов поезда Климов—Москва оказался раздавлен обрушившимся в Брянской области мостом, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время на месте аварии идут работу по ликвидации ее последствий. Обломки одного из вагонов находятся на путях, еще один вагон зажат мостом, на котором остается грузовая фура.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
МЖД: причиной ЧП с мостом и поездом стало вмешательство в работу транспорта
01:04
 
ПроисшествияВыгоничский районБрянская областьМоскваМосковская железная дорогаОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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