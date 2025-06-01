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Вагон поезда в Брянской области оказался раздавлен обрушившимся мостом
Вагон поезда в Брянской области оказался раздавлен обрушившимся мостом - РИА Новости, 01.06.2025
Вагон поезда в Брянской области оказался раздавлен обрушившимся мостом
Один из вагонов поезда Климов—Москва оказался раздавлен обрушившимся в Брянской области мостом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T07:02:00+03:00
2025-06-01T07:02:00+03:00
2025-06-01T07:05:00+03:00
происшествия
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московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Один из вагонов поезда Климов—Москва оказался раздавлен обрушившимся в Брянской области мостом, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время на месте аварии идут работу по ликвидации ее последствий. Обломки одного из вагонов находятся на путях, еще один вагон зажат мостом, на котором остается грузовая фура.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей.
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происшествия, выгоничский район, брянская область, москва, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Выгоничский район, Брянская область, Москва, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Вагон поезда в Брянской области оказался раздавлен обрушившимся мостом
Один из вагонов поезда Климов-Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом