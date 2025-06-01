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На западе Москвы из-за гидравлических испытаний произошла утечка воды
На западе Москвы из-за гидравлических испытаний произошла утечка воды - РИА Новости, 01.06.2025
На западе Москвы из-за гидравлических испытаний произошла утечка воды
Вытекание воды из-за проведения гидравлических испытаний произошло на западе Москвы в воскресенье, городские службы выполняют работы для ликвидации скопления... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:47:00+03:00
2025-06-01T17:47:00+03:00
2025-06-01T17:47:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вытекание воды из-за проведения гидравлических испытаний произошло на западе Москвы в воскресенье, городские службы выполняют работы для ликвидации скопления воды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Вытекание воды на трубопроводе, образовавшееся в результате проведения гидравлических испытаний, по адресу улица Ярцевская, дом 25, корпус 2 локализовано. Городские службы выполняют необходимые работы по ликвидации скопления воды", - говорится в сообщении. Отмечается, что сразу после окончания отопительного сезона начинается подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. "Одна из необходимых мер - гидравлические испытания, во время которых отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", - поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20250317/moskva-2005459216.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, происшествия
Городское хозяйство Москвы, Москва, Происшествия
На западе Москвы из-за гидравлических испытаний произошла утечка воды
Утечка воды из-за проведения гидравлических испытаний произошла на западе Москвы