https://ria.ru/20250601/utechka-2020312175.html

На западе Москвы из-за гидравлических испытаний произошла утечка воды

На западе Москвы из-за гидравлических испытаний произошла утечка воды - РИА Новости, 01.06.2025

На западе Москвы из-за гидравлических испытаний произошла утечка воды

Вытекание воды из-за проведения гидравлических испытаний произошло на западе Москвы в воскресенье, городские службы выполняют работы для ликвидации скопления... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T17:47:00+03:00

2025-06-01T17:47:00+03:00

2025-06-01T17:47:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вытекание воды из-за проведения гидравлических испытаний произошло на западе Москвы в воскресенье, городские службы выполняют работы для ликвидации скопления воды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Вытекание воды на трубопроводе, образовавшееся в результате проведения гидравлических испытаний, по адресу улица Ярцевская, дом 25, корпус 2 локализовано. Городские службы выполняют необходимые работы по ликвидации скопления воды", - говорится в сообщении. Отмечается, что сразу после окончания отопительного сезона начинается подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. "Одна из необходимых мер - гидравлические испытания, во время которых отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", - поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20250317/moskva-2005459216.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, происшествия