https://ria.ru/20250601/ukraina-2020355528.html

"Должна проиграть". В США сделали внезапное заявление о России и Украине

"Должна проиграть". В США сделали внезапное заявление о России и Украине - РИА Новости, 01.06.2025

"Должна проиграть". В США сделали внезапное заявление о России и Украине

Украина должна проиграть, а украинская государственность должна быть разрушена, чтобы в Восточную Европу пришел мир, считает американский политолог и журналист... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T23:49:00+03:00

2025-06-01T23:49:00+03:00

2025-06-01T23:49:00+03:00

в мире

украина

восточная европа

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Украина должна проиграть, а украинская государственность должна быть разрушена, чтобы в Восточную Европу пришел мир, считает американский политолог и журналист Джозайя Липпинкотт."На данный момент единственный путь к миру в Восточной Европе заключается в том, чтобы Украина решительно проиграла, а украинское государство было разрушено. Украинцы просто не умеют вести переговоры, не могут думать о своих собственных интересах и охотно выступают в качестве острия провокационного поведения Запада. Америка должна держаться подальше от ближнего зарубежья России", — считает он.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Запад с 2014 года превращал Украину в свою колонию и военный плацдарм, нацеленный на Россию, насаждал ненависть и радикальный национализм, разжигал вражду ко всему русскому, поставлял оружие, готовил украинскую армию к войне.Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, подчеркнул глава государства.По словам Путина, сегодня Россия отстаивает безопасное будущее для детей и внуков, общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам.

https://ria.ru/20250601/ssha-2020298944.html

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украина

восточная европа

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в мире, украина, восточная европа, россия, владимир путин