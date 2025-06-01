https://ria.ru/20250601/ukraina-2020347248.html
Переговоры с Киевом состоятся, вопреки недавним событиям, сообщил источник
Переговоры с Киевом состоятся, вопреки недавним событиям, сообщил источник - РИА Новости, 01.06.2025
Переговоры с Киевом состоятся, вопреки недавним событиям, сообщил источник
Переговоры между делегациями России и Украины будут проведены, несмотря на последние события, сообщил осведомленный источник РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:01:00+03:00
2025-06-01T22:01:00+03:00
2025-06-01T22:07:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Переговоры между делегациями России и Украины будут проведены, несмотря на последние события, сообщил осведомленный источник РИА Новости.Он утвердительно ответил на вопрос о том, будут ли проведены переговоры в Стамбуле, несмотря на события в России в воскресенье.
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киев, в мире, стамбул, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Киев, В мире, Стамбул, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Переговоры с Киевом состоятся, вопреки недавним событиям, сообщил источник
Переговоры с Украиной состоятся, несмотря на последние события