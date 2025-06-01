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Переговоры с Киевом состоятся, вопреки недавним событиям, сообщил источник - РИА Новости, 01.06.2025
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22:01 01.06.2025 (обновлено: 22:07 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020347248.html
Переговоры с Киевом состоятся, вопреки недавним событиям, сообщил источник
Переговоры с Киевом состоятся, вопреки недавним событиям, сообщил источник - РИА Новости, 01.06.2025
Переговоры с Киевом состоятся, вопреки недавним событиям, сообщил источник
Переговоры между делегациями России и Украины будут проведены, несмотря на последние события, сообщил осведомленный источник РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:01:00+03:00
2025-06-01T22:07:00+03:00
киев
в мире
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россия
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Переговоры между делегациями России и Украины будут проведены, несмотря на последние события, сообщил осведомленный источник РИА Новости.Он утвердительно ответил на вопрос о том, будут ли проведены переговоры в Стамбуле, несмотря на события в России в воскресенье.
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020346318.html
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киев, в мире, стамбул, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Киев, В мире, Стамбул, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Переговоры с Киевом состоятся, вопреки недавним событиям, сообщил источник

Переговоры с Украиной состоятся, несмотря на последние события

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Переговоры между делегациями России и Украины будут проведены, несмотря на последние события, сообщил осведомленный источник РИА Новости.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, будут ли проведены переговоры в Стамбуле, несмотря на события в России в воскресенье.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Мединский заявил, что видел сообщения о якобы условиях Киева в меморандуме
Вчера, 21:50
 
КиевВ миреСтамбулРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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