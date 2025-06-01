https://ria.ru/20250601/ukraina-2020347248.html

Переговоры с Киевом состоятся, вопреки недавним событиям, сообщил источник

Переговоры с Киевом состоятся, вопреки недавним событиям, сообщил источник - РИА Новости, 01.06.2025

Переговоры с Киевом состоятся, вопреки недавним событиям, сообщил источник

Переговоры между делегациями России и Украины будут проведены, несмотря на последние события, сообщил осведомленный источник РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T22:01:00+03:00

2025-06-01T22:01:00+03:00

2025-06-01T22:07:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Переговоры между делегациями России и Украины будут проведены, несмотря на последние события, сообщил осведомленный источник РИА Новости.Он утвердительно ответил на вопрос о том, будут ли проведены переговоры в Стамбуле, несмотря на события в России в воскресенье.

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020346318.html

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киев, в мире, стамбул, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025