https://ria.ru/20250601/ukraina-2020346318.html

Мединский заявил, что видел сообщения о якобы условиях Киева в меморандуме

Мединский заявил, что видел сообщения о якобы условиях Киева в меморандуме - РИА Новости, 01.06.2025

Мединский заявил, что видел сообщения о якобы условиях Киева в меморандуме

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что видел сообщения о тех условиях, которые Украина якобы включила в свой проект меморандума, все комментарии РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T21:50:00+03:00

2025-06-01T21:50:00+03:00

2025-06-01T21:50:00+03:00

россия

стамбул

украина

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

оон

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569784798_120:33:1500:809_1920x0_80_0_0_64ae1f2621d493641b979a62fce2a2bb.jpg

СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что видел сообщения о тех условиях, которые Украина якобы включила в свой проект меморандума, все комментарии по этому вопросу будут в понедельник. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на просмотренную копию документа сообщило, что украинская делегация на переговорах 2 июня в Стамбуле предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, ранее выдвинутыми Киевом. "Все видел, все знаем. Все завтра", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос, видел ли он условия, которые украинская сторона включила в проект меморандума и какова реакция Москвы. Как ранее сообщил источник РИА Новости в турецком МИД, встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной- это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250601/peregovory-2020329948.html

https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020301351.html

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире