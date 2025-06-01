Рейтинг@Mail.ru
Украинцев с малых лет учат ненависти к России, заявила омбудсмен - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020338209.html
Украинцев с малых лет учат ненависти к России, заявила омбудсмен
Украинцев с малых лет учат ненависти к России, заявила омбудсмен - РИА Новости, 01.06.2025
Украинцев с малых лет учат ненависти к России, заявила омбудсмен
Украинцев с малых лет учат ненависти к России, рассказала РИА Новости омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:41:00+03:00
2025-06-01T20:41:00+03:00
россия
украина
харьковская область
виктория колесник-лавинская
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019369914_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_f845a40dd8f61a0a23295a8c32ac6f2c.jpg
БЕЛГОРОД, 1 июня - РИА Новости. Украинцев с малых лет учат ненависти к России, рассказала РИА Новости омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. "Сегодняшняя реальность на Украине — взращивание будущих солдат, готовых воевать с врагом. С пеленок их приучают к тому, что главный враг — Россия и русское население. В школах вводятся спецкурсы о "российской агрессии", продвигаются кружки и так называемые лагеря, созданные националистическими бандформированиями, где детей учат обращению с оружием и прививают желание убивать", - рассказала РИА Новости Колесник-Лавинская. По ее словам, на Украине происходит подмена значения детства и воспитания, и сейчас многие из взращенных радикалов уже погибли на фронте, подтверждая несостоятельность идеи создания "идеальных солдат ненависти".
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020336262.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019369914_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_916175c2520f081baefb634d91155f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, харьковская область, виктория колесник-лавинская, в мире
Россия, Украина, Харьковская область, Виктория Колесник-Лавинская, В мире
Украинцев с малых лет учат ненависти к России, заявила омбудсмен

Омбудсмен Колесник-Лавинская: украинцев с малых лет учат ненависти к России

© Getty Images / Evgenij84Верховная Рада Украины в Киеве
Верховная Рада Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Getty Images / Evgenij84
Верховная Рада Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 1 июня - РИА Новости. Украинцев с малых лет учат ненависти к России, рассказала РИА Новости омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
"Сегодняшняя реальность на Украине — взращивание будущих солдат, готовых воевать с врагом. С пеленок их приучают к тому, что главный враг — Россия и русское население. В школах вводятся спецкурсы о "российской агрессии", продвигаются кружки и так называемые лагеря, созданные националистическими бандформированиями, где детей учат обращению с оружием и прививают желание убивать", - рассказала РИА Новости Колесник-Лавинская.
По ее словам, на Украине происходит подмена значения детства и воспитания, и сейчас многие из взращенных радикалов уже погибли на фронте, подтверждая несостоятельность идеи создания "идеальных солдат ненависти".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Симоньян назвала причину конфликта Украины и России
Вчера, 20:24
 
РоссияУкраинаХарьковская областьВиктория Колесник-ЛавинскаяВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала