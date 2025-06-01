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Украинцев с малых лет учат ненависти к России, заявила омбудсмен
Украинцев с малых лет учат ненависти к России, заявила омбудсмен - РИА Новости, 01.06.2025
Украинцев с малых лет учат ненависти к России, заявила омбудсмен
Украинцев с малых лет учат ненависти к России, рассказала РИА Новости омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:41:00+03:00
2025-06-01T20:41:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 1 июня - РИА Новости. Украинцев с малых лет учат ненависти к России, рассказала РИА Новости омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. "Сегодняшняя реальность на Украине — взращивание будущих солдат, готовых воевать с врагом. С пеленок их приучают к тому, что главный враг — Россия и русское население. В школах вводятся спецкурсы о "российской агрессии", продвигаются кружки и так называемые лагеря, созданные националистическими бандформированиями, где детей учат обращению с оружием и прививают желание убивать", - рассказала РИА Новости Колесник-Лавинская. По ее словам, на Украине происходит подмена значения детства и воспитания, и сейчас многие из взращенных радикалов уже погибли на фронте, подтверждая несостоятельность идеи создания "идеальных солдат ненависти".
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россия, украина, харьковская область, виктория колесник-лавинская, в мире
Россия, Украина, Харьковская область, Виктория Колесник-Лавинская, В мире
Украинцев с малых лет учат ненависти к России, заявила омбудсмен
Омбудсмен Колесник-Лавинская: украинцев с малых лет учат ненависти к России