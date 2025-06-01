https://ria.ru/20250601/ukraina-2020336262.html

Симоньян назвала причину конфликта Украины и России

Симоньян назвала причину конфликта Украины и России - РИА Новости, 01.06.2025

Симоньян назвала причину конфликта Украины и России

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что отсутствие исторического образования привело к... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T20:24:00+03:00

2025-06-01T20:24:00+03:00

2025-06-01T20:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что отсутствие исторического образования привело к конфликту Украины и России. Симоньян положительно оценила новость о том, что в школах России будет больше часов отводиться на изучение истории. При этом она подчеркнула важность изучения школьниками именно истории России. Симоньян рассказала, что ее дочь окончила пятый класс и теперь всё знает про финикийцев, сирийцев и про Египет, но им не рассказывают о Петре I, Суворове и Екатерине II. Она также упомянула, что в американской школе последние четыре года можно выбирать самостоятельно предметы для изучения, но есть два обязательных - это английский язык и американская история. "У нас четвертый год идет война. У нас достаточно неприятное количество подростков не понимает, о чём мы воюем. Какие финикийцы? Ну, серьезно, пора пересматривать вообще этот подход… Так вот, нам рассказывают, что нет у детей времени. Почему нет у детей времени? Потому что дети очень загружены до 4-го класса. Чем они загружены? Мы смотрим программу. У нас есть пение, у нас есть рисование, у нас есть много чего, у нас нет истории… Может быть, вам это кажется неважной темой, но эта тема очень важная. Потому что впереди растет поколение, которое из-за того, что оно не знает историю, не понимает всё остальное, что мы обсуждаем в этой программе… Я вам больше скажу. Отсутствие исторического образования и привело вообще вот к этой войне", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она отметила, что истории России не было и в её университетском образовании, как не было его и на Украине. По ее словам, поэтому украинцев было легко обмануть. "А истории как таковой, русской истории, не было, потом приходилось это всё выбирать. И естественно, ее не было и на Украине. Поэтому этим людям так легко было наврать. Поэтому так легко вот моим ровесникам, мне 45 лет, а кто сейчас больше всех? Это люди моего возраста и младше. Кто больше всех со знаменами, с татуировками на Украине?.. Это мои ровесники и моложе меня люди, необразованные люди, которым не преподавали историю. Поэтому, пожалуйста, не надо преуменьшать важность этого", - сказала Симоньян. Она также заявила, что Австрия и Польша придумали украинский язык, чтобы ментально оторвать людей от русского народа. "Всё начинается с того, что язык объявляется другим, и дальше уже постепенно, иногда очень быстро, идет требование отдельной государственности. Чего, собственно, добивались австрийцы и поляки. Когда они заплатили историку Грушевскому, который придумал отдельную историю Украины. А люди не образовываются, они ведутся на это, они же другой истории не знают, их же не учили. Я очень боюсь, что это и с нашими молодыми произойдет, когда их другому не учат. Ну, пожалуйста, придумали другую историю… Вот эти люди, мои ровесники и моложе, которые не учились, в советской школе... одновременно горюют по поводу того, что у них отобрали, как они считают, их родной, как они считают, Крым. Одновременно сносят памятник Суворову, без которого этого Крыма не было бы. Ни у русских, ни у украинцев. Они же не проходили это в школе", - отметила Симоньян.

https://ria.ru/20250429/vov-2014212086.html

https://ria.ru/20250414/simonyan-2011062299.html

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украина, россия, республика крым, маргарита симоньян, петр i, екатерина ii, в мире