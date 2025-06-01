https://ria.ru/20250601/ukraina-2020333853.html

Белый дом не знал о планах Киева по Мурманской области, сообщили СМИ

Белый дом не знал о планах Киева по Мурманской области, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2025

Белый дом не знал о планах Киева по Мурманской области, сообщили СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа не знала о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России в воскресенье, сообщает... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T20:06:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не знала о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России в воскресенье, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме. Ранее портал Axios сообщил, что украинские власти заранее предупредили администрацию Трампа о планируемых ударах по территории России. Однако позднее портал скорректировал свою публикацию, в которой теперь говорится, что Украина не направляла предупреждений в США. "Хотя представители Белого дома отказались комментировать атаку, источники в администрации сообщили CBS в воскресенье, что Белый дом не знал о предстоящей атаке", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

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россия, сша, украина, дональд трамп, в мире