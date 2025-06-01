Рейтинг@Mail.ru
Состав украинской делегации на переговорах будет расширен до 14 человек - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 01.06.2025 (обновлено: 19:07 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020323170.html
Состав украинской делегации на переговорах будет расширен до 14 человек
Состав украинской делегации на переговорах будет расширен до 14 человек - РИА Новости, 01.06.2025
Состав украинской делегации на переговорах будет расширен до 14 человек
Состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня будет расширен с 12 до 14 человек, говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Владимира... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:55:00+03:00
2025-06-01T19:07:00+03:00
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
украина
сергей лавров
верховная рада украины
владимир зеленский
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня будет расширен с 12 до 14 человек, говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.Согласно указу, в список делегации впервые вошли заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной Рады Юрий Ковбаса.В то же время из списка исчез Алексей Маловацкй, участвовавший в первом раунде переговоров в мае.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной
https://ria.ru/20250601/signal-2020234739.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, сергей лавров, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир мединский, вооруженные силы украины, оон, в мире
Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Украина, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, ООН, В мире
Состав украинской делегации на переговорах будет расширен до 14 человек

Состав украинской делегации на переговорах 2 июня будет расширен до 14 человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня будет расширен с 12 до 14 человек, говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.
Согласно указу, в список делегации впервые вошли заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной Рады Юрий Ковбаса.
В то же время из списка исчез Алексей Маловацкй, участвовавший в первом раунде переговоров в мае.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
СМИ заговорили о "четком" сигнале Путина Западу по Украине
Вчера, 09:25
 
СтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияУкраинаСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала