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Состав украинской делегации на переговорах будет расширен до 14 человек

Состав украинской делегации на переговорах будет расширен до 14 человек - РИА Новости, 01.06.2025

Состав украинской делегации на переговорах будет расширен до 14 человек

Состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня будет расширен с 12 до 14 человек, говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Владимира... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:55:00+03:00

2025-06-01T18:55:00+03:00

2025-06-01T19:07:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня будет расширен с 12 до 14 человек, говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.Согласно указу, в список делегации впервые вошли заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной Рады Юрий Ковбаса.В то же время из списка исчез Алексей Маловацкй, участвовавший в первом раунде переговоров в мае.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной

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