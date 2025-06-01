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Встречу делегаций Москвы и Киева запланировали на понедельник на 13:00 - РИА Новости, 01.06.2025
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17:07 01.06.2025 (обновлено: 20:33 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020307466.html
Встречу делегаций Москвы и Киева запланировали на понедельник на 13:00
Встречу делегаций Москвы и Киева запланировали на понедельник на 13:00 - РИА Новости, 01.06.2025
Встречу делегаций Москвы и Киева запланировали на понедельник на 13:00
Источник в турецком МИД сообщил РИА Новости детали о предстоящей завтра встрече делегаций России и Украины. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:07:00+03:00
2025-06-01T20:33:00+03:00
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СТАМБУЛ, 1 июн — РИА Новости. Источник в турецком МИД сообщил РИА Новости детали о предстоящей завтра встрече делегаций России и Украины.&quot;Переговоры &lt;...&gt; планируются завтра в 13:00 во дворце Чираган&quot;, — рассказал собеседник агентства.Самолет, на борту которого может находиться российская делегация, приземлился в Стамбуле. Украинскую делегацию снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.По информации Reuters, Киев предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, ранее выдвинутыми. Они настаивают на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требуют выплаты репараций.На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250601/signal-2020234739.html
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москва, украина, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Москва, Украина, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Встречу делегаций Москвы и Киева запланировали на понедельник на 13:00

Встречу делегаций Москвы и Киева планируют на понедельник на 13:00 в Стамбуле

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СТАМБУЛ, 1 июн — РИА Новости. Источник в турецком МИД сообщил РИА Новости детали о предстоящей завтра встрече делегаций России и Украины.
«

"Переговоры <...> планируются завтра в 13:00 во дворце Чираган", — рассказал собеседник агентства.

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Самолет, на борту которого может находиться российская делегация, приземлился в Стамбуле.
Украинскую делегацию снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.
По информации Reuters, Киев предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, ранее выдвинутыми. Они настаивают на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требуют выплаты репараций.
На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
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Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Обмен пленными уже завершился.
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