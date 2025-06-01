https://ria.ru/20250601/ukraina-2020292370.html

СМИ: на Украине участились случаи захвата храмов УПЦ

СМИ: на Украине участились случаи захвата храмов УПЦ - РИА Новости, 01.06.2025

СМИ: на Украине участились случаи захвата храмов УПЦ

Случаи захвата храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) участились в Черновицкой области Украины, они производятся одной и той же группой... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:25:00+03:00

2025-06-01T15:25:00+03:00

2025-06-01T15:25:00+03:00

украина

черновицкая область

россия

владимир зеленский

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

московский патриархат

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Случаи захвата храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) участились в Черновицкой области Украины, они производятся одной и той же группой клириков раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во главе с Романом Грищуком, иногда при поддержке радикалов и полиции, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "В последние месяцы центр захватов храмов УПЦ переместился на Буковину (историческое название региона, расположенного на территории современной Черновицкой области Украины - ред.). Практически каждую неделю то в одном, то другом селе региона мы видим штурмы и побоища в исполнении одной и той же гастролирующей "капеллы" клириков ПЦУ во главе с Романом Грищуком. Иногда их усиливают боевики-радикалы из Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов. Как отмечается в публикации, схема захвата святынь УПЦ везде одна и та же. При этом в последнее время радикалы даже не приезжают на захват храмов, "силовое прикрытие церковных погромов" обеспечивает полиция. Союз православных журналистов уточняет, что на первом этапе захвата "капелла с массовкой" приезжает в населенный пункт, проводит голосование без участия настоящей религиозной общины. Затем фальшивые документы о переходе передают черным регистраторам, которые оперативно перерегистрируют храм на ПЦУ. После этого происходит силовой штурм или ночной взлом храма. "На кадрах со всех буковинских (и не только) сёл мы видим... картину: церковная община пытается отстоять свой храм от абсолютно посторонних лиц... Люди в рясах спокойно наносят прихожанам удары руками и ногами, швыряют их на землю, и совершают другие силовые действия, немыслимые для человека в сане", - добавили в СПЖ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250527/mid-2019349117.html

https://ria.ru/20250519/raskolniki-2017908681.html

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