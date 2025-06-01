Рогов раскритиковал перенос Дня защиты детей на Украине
Рогов назвал перенос Дня защиты детей на Украине кощунством
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал кощунством перенос Дня защиты детей на Украине на 20 ноября.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о переносе Дня защиты детей на Украине на 20 ноября - во Всемирный день ребенка, ранее этот праздник отмечали 1 июня.
"Зеленский продолжает издеваться и глумиться над исторической памятью и традициями украинского народа. На этот раз под раздачу попали дети. Зеленский не придумал ничего лучше, чем увязать День защиты детей на Украине с 20 ноября, который также на Западе отмечается как День памяти трансгендерных людей. Все это выглядит кощунственно", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленский стремится любым способом угодить Западу, копируя его образ жизни, чтобы разорвать вековые связи, которые складывались между жителями на южнорусских землях.