https://ria.ru/20250601/ukraina-2020291817.html

Рогов раскритиковал перенос Дня защиты детей на Украине

Рогов раскритиковал перенос Дня защиты детей на Украине - РИА Новости, 01.06.2025

Рогов раскритиковал перенос Дня защиты детей на Украине

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:21:00+03:00

2025-06-01T15:21:00+03:00

2025-06-01T15:21:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал кощунством перенос Дня защиты детей на Украине на 20 ноября. Ранее Владимир Зеленский подписал указ о переносе Дня защиты детей на Украине на 20 ноября - во Всемирный день ребенка, ранее этот праздник отмечали 1 июня. "Зеленский продолжает издеваться и глумиться над исторической памятью и традициями украинского народа. На этот раз под раздачу попали дети. Зеленский не придумал ничего лучше, чем увязать День защиты детей на Украине с 20 ноября, который также на Западе отмечается как День памяти трансгендерных людей. Все это выглядит кощунственно", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский стремится любым способом угодить Западу, копируя его образ жизни, чтобы разорвать вековые связи, которые складывались между жителями на южнорусских землях.

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владимир зеленский, владимир рогов, украина, в мире