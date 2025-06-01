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Рогов раскритиковал перенос Дня защиты детей на Украине - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020291817.html
Рогов раскритиковал перенос Дня защиты детей на Украине
Рогов раскритиковал перенос Дня защиты детей на Украине - РИА Новости, 01.06.2025
Рогов раскритиковал перенос Дня защиты детей на Украине
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:21:00+03:00
2025-06-01T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал кощунством перенос Дня защиты детей на Украине на 20 ноября. Ранее Владимир Зеленский подписал указ о переносе Дня защиты детей на Украине на 20 ноября - во Всемирный день ребенка, ранее этот праздник отмечали 1 июня. "Зеленский продолжает издеваться и глумиться над исторической памятью и традициями украинского народа. На этот раз под раздачу попали дети. Зеленский не придумал ничего лучше, чем увязать День защиты детей на Украине с 20 ноября, который также на Западе отмечается как День памяти трансгендерных людей. Все это выглядит кощунственно", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский стремится любым способом угодить Западу, копируя его образ жизни, чтобы разорвать вековые связи, которые складывались между жителями на южнорусских землях.
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владимир зеленский, владимир рогов, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Украина, В мире
Рогов раскритиковал перенос Дня защиты детей на Украине

Рогов назвал перенос Дня защиты детей на Украине кощунством

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал кощунством перенос Дня защиты детей на Украине на 20 ноября.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о переносе Дня защиты детей на Украине на 20 ноября - во Всемирный день ребенка, ранее этот праздник отмечали 1 июня.
"Зеленский продолжает издеваться и глумиться над исторической памятью и традициями украинского народа. На этот раз под раздачу попали дети. Зеленский не придумал ничего лучше, чем увязать День защиты детей на Украине с 20 ноября, который также на Западе отмечается как День памяти трансгендерных людей. Все это выглядит кощунственно", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленский стремится любым способом угодить Западу, копируя его образ жизни, чтобы разорвать вековые связи, которые складывались между жителями на южнорусских землях.
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