https://ria.ru/20250601/ukraina-2020289132.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.06.2025
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в воскресенье в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:10:00+03:00
2025-06-01T15:10:00+03:00
2025-06-01T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в воскресенье в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В воскресенье тревога уже звучала в этих регионах, спустя некоторое время ее отменили. В 14.46 сигнал воздушной тревоги прозвучал в шести областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу