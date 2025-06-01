https://ria.ru/20250601/ukraina-2020219442.html
Учителям на Украине рекомендуют оправдывать насаждение польской культуры
Учителям на Украине рекомендуют оправдывать насаждение польской культуры - РИА Новости, 01.06.2025
Учителям на Украине рекомендуют оправдывать насаждение польской культуры
Пособие по составлению учебников истории для украинских школ рекомендует оправдывать насаждение польской культуры в XV-XVI веках и не использовать такие... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T06:51:00+03:00
2025-06-01T06:51:00+03:00
2025-06-01T06:51:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пособие по составлению учебников истории для украинских школ рекомендует оправдывать насаждение польской культуры в XV-XVI веках и не использовать такие выражения, как "польский гнет" и "угнетение украинских крестьян польской шляхтой", выяснило РИА Новости. "Многократный передел украинских земель между Литвой, Польшей и Московским царством, который происходил в XV веке, привел к их рассеянию и ухудшению положения украинцев. Из общих рекомендаций авторам предлагается избегать выражений: "польский гнет", "национальное угнетение", "осквернение православной веры", которые имеют эмоциональную и оценочную окраску", - утверждается в пособии. Однако авторы предлагают относиться так толерантно именно к полякам и Польше, уверяя, что это "ни в коей мере не приведет к искажению сущности исторического процесса". Например, исторические факты, как процесс передачи свободных земель польской шляхте, окончательное закрепощение крестьянства, усиление дискриминации населения и усиление ополячивания местной знати, можно озвучивать, но в нейтральных выражениях. "Процесс насаждения польской культуры на восточных землях, распространение польского языка, католической религии является объективным историческим фактом. Все же при освещении этих событий, не подменяя историческую достоверность морализаторством, следует избегать эмоциональных, к тому же, как об этом говорилось в предыдущих главах, не всегда справедливых оценок политики правительства Речи Посполитой", - утверждают авторы. В ХIV веке Киевская Русь попала под власть Великого княжества Литовского, Польши и др. В 1648-1654 гг. борьба против польско-литовской агрессии завершилась освободительной войной украинского и белорусского народов под руководством Богдана Хмельницкого и объединением Украины с Россией (Переяславская Рада); левобережная Украина получила автономию в составе России (Гетманщина).
https://ria.ru/20250518/nato-2017645615.html
https://ria.ru/20250330/nato-2008202851.html
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украина, польша, россия, богдан хмельницкий
Украина, Польша, Россия, Богдан Хмельницкий
Учителям на Украине рекомендуют оправдывать насаждение польской культуры
Пособие рекомендует учителям на Украине оправдывать насаждение польской культуры
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пособие по составлению учебников истории для украинских школ рекомендует оправдывать насаждение польской культуры в XV-XVI веках и не использовать такие выражения, как "польский гнет" и "угнетение украинских крестьян польской шляхтой", выяснило РИА Новости.
"Многократный передел украинских земель между Литвой
, Польшей
и Московским царством, который происходил в XV веке, привел к их рассеянию и ухудшению положения украинцев. Из общих рекомендаций авторам предлагается избегать выражений: "польский гнет", "национальное угнетение", "осквернение православной веры", которые имеют эмоциональную и оценочную окраску", - утверждается в пособии.
Однако авторы предлагают относиться так толерантно именно к полякам и Польше, уверяя, что это "ни в коей мере не приведет к искажению сущности исторического процесса". Например, исторические факты, как процесс передачи свободных земель польской шляхте, окончательное закрепощение крестьянства, усиление дискриминации населения и усиление ополячивания местной знати, можно озвучивать, но в нейтральных выражениях.
"Процесс насаждения польской культуры на восточных землях, распространение польского языка, католической религии является объективным историческим фактом. Все же при освещении этих событий, не подменяя историческую достоверность морализаторством, следует избегать эмоциональных, к тому же, как об этом говорилось в предыдущих главах, не всегда справедливых оценок политики правительства Речи Посполитой", - утверждают авторы.
В ХIV веке Киевская Русь попала под власть Великого княжества Литовского, Польши и др. В 1648-1654 гг. борьба против польско-литовской агрессии завершилась освободительной войной украинского и белорусского народов под руководством Богдана Хмельницкого
и объединением Украины
с Россией
(Переяславская Рада); левобережная Украина получила автономию в составе России (Гетманщина).