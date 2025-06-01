https://ria.ru/20250601/ukraina-2020219442.html

Учителям на Украине рекомендуют оправдывать насаждение польской культуры

Учителям на Украине рекомендуют оправдывать насаждение польской культуры - РИА Новости, 01.06.2025

Учителям на Украине рекомендуют оправдывать насаждение польской культуры

Пособие по составлению учебников истории для украинских школ рекомендует оправдывать насаждение польской культуры в XV-XVI веках и не использовать такие... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T06:51:00+03:00

2025-06-01T06:51:00+03:00

2025-06-01T06:51:00+03:00

украина

польша

россия

богдан хмельницкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пособие по составлению учебников истории для украинских школ рекомендует оправдывать насаждение польской культуры в XV-XVI веках и не использовать такие выражения, как "польский гнет" и "угнетение украинских крестьян польской шляхтой", выяснило РИА Новости. "Многократный передел украинских земель между Литвой, Польшей и Московским царством, который происходил в XV веке, привел к их рассеянию и ухудшению положения украинцев. Из общих рекомендаций авторам предлагается избегать выражений: "польский гнет", "национальное угнетение", "осквернение православной веры", которые имеют эмоциональную и оценочную окраску", - утверждается в пособии. Однако авторы предлагают относиться так толерантно именно к полякам и Польше, уверяя, что это "ни в коей мере не приведет к искажению сущности исторического процесса". Например, исторические факты, как процесс передачи свободных земель польской шляхте, окончательное закрепощение крестьянства, усиление дискриминации населения и усиление ополячивания местной знати, можно озвучивать, но в нейтральных выражениях. "Процесс насаждения польской культуры на восточных землях, распространение польского языка, католической религии является объективным историческим фактом. Все же при освещении этих событий, не подменяя историческую достоверность морализаторством, следует избегать эмоциональных, к тому же, как об этом говорилось в предыдущих главах, не всегда справедливых оценок политики правительства Речи Посполитой", - утверждают авторы. В ХIV веке Киевская Русь попала под власть Великого княжества Литовского, Польши и др. В 1648-1654 гг. борьба против польско-литовской агрессии завершилась освободительной войной украинского и белорусского народов под руководством Богдана Хмельницкого и объединением Украины с Россией (Переяславская Рада); левобережная Украина получила автономию в составе России (Гетманщина).

https://ria.ru/20250518/nato-2017645615.html

https://ria.ru/20250330/nato-2008202851.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, россия, богдан хмельницкий