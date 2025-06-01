https://ria.ru/20250601/ukraina-2020213222.html

"Мы пытались": в США заявили о выходе Трампа из переговоров

"Мы пытались": в США заявили о выходе Трампа из переговоров - РИА Новости, 01.06.2025

"Мы пытались": в США заявили о выходе Трампа из переговоров

Президент США Дональд Трамп сможет заявить о выходе из переговорного процесса по Украине, если Украина не предоставит меморандум на грядущих переговорах в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T04:00:00+03:00

2025-06-01T04:00:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сможет заявить о выходе из переговорного процесса по Украине, если Украина не предоставит меморандум на грядущих переговорах в Стамбуле 2 июня, такое мнение выразил экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Если он (Меморандум — Прим. ред.) у них будет, — это уже что-то. Если же нет, то у Трампа появится искушение сказать (Владимиру — Прим. ред.) Путину: эти люди несерьезные. Дерзай, мы сваливаем. Вы, европейцы, думаете, что у вас получится лучше? Удачи, мы пытались", — предположил он.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.Как сообщил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя, Москва на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу.Он добавил, что Москва "в принципиальном плане" готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, но для этого необходимы встречные шаги со стороны Киева. По его словам, как минимум нужно, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию на время перемирия.

https://ria.ru/20250601/germaniya-2020204775.html

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в мире, украина, стамбул, россия, дональд трамп, рэй макговерн