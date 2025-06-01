https://ria.ru/20250601/udar-2020277450.html

ВС России ударили по мобильным станциям управления БПЛА в Сумской области

ВС России ударили по мобильным станциям управления БПЛА в Сумской области - РИА Новости, 01.06.2025

ВС России ударили по мобильным станциям управления БПЛА в Сумской области

Расчет ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по мобильным станциям запуска и управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Кролевец Сумской области,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:46:00+03:00

2025-06-01T13:46:00+03:00

2025-06-01T14:04:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Расчет ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по мобильным станциям запуска и управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Кролевец Сумской области, сообщило Минобороны РФ."В результате ракетного удара были поражены два автомобиля мобильных станций запуска и управления БПЛА с личным составом. Также средствами объективного контроля зафиксировано возгорание подготовленных к запуску беспилотных аппаратов с детонацией боевой части", - говорится в сообщении.

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Удар по мобильным станциям запуска БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Кролевец в Сумской области Расчет ОТРК "Искандер-М" нанес удар по мобильным станциям запуска БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Кролевец в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Кадры удара оказались в распоряжении РИА Новости. 2025-06-01T13:46 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумская область, вооруженные силы украины