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ВС России ударили по мобильным станциям управления БПЛА в Сумской области - РИА Новости, 01.06.2025
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13:46 01.06.2025 (обновлено: 14:04 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/udar-2020277450.html
ВС России ударили по мобильным станциям управления БПЛА в Сумской области
ВС России ударили по мобильным станциям управления БПЛА в Сумской области - РИА Новости, 01.06.2025
ВС России ударили по мобильным станциям управления БПЛА в Сумской области
Расчет ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по мобильным станциям запуска и управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Кролевец Сумской области,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:46:00+03:00
2025-06-01T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Расчет ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по мобильным станциям запуска и управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Кролевец Сумской области, сообщило Минобороны РФ."В результате ракетного удара были поражены два автомобиля мобильных станций запуска и управления БПЛА с личным составом. Также средствами объективного контроля зафиксировано возгорание подготовленных к запуску беспилотных аппаратов с детонацией боевой части", - говорится в сообщении.
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Удар по мобильным станциям запуска БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Кролевец в Сумской области
Расчет ОТРК "Искандер-М" нанес удар по мобильным станциям запуска БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Кролевец в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Кадры удара оказались в распоряжении РИА Новости.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по мобильным станциям управления БПЛА в Сумской области

ВС России ударили по мобильным станциям управления БПЛА у сумского Кролевца

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Расчет ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по мобильным станциям запуска и управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Кролевец Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"В результате ракетного удара были поражены два автомобиля мобильных станций запуска и управления БПЛА с личным составом. Также средствами объективного контроля зафиксировано возгорание подготовленных к запуску беспилотных аппаратов с детонацией боевой части", - говорится в сообщении.
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