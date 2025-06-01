https://ria.ru/20250601/udar-2020268399.html

ВС России нанесли удар по установкам для запуска БПЛА в Харьковской области

ВС России нанесли удар по установкам для запуска БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 01.06.2025

ВС России нанесли удар по установкам для запуска БПЛА в Харьковской области

Расчет ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по позиции пусковых установок БПЛА дальнего действия в Чугуеве Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:47:00+03:00

2025-06-01T12:47:00+03:00

2025-06-01T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Расчет ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по позиции пусковых установок БПЛА дальнего действия в Чугуеве Харьковской области, сообщило Минобороны РФ."Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен ракетный удар по месту размещения пусковых установок для запуска БПЛА-камикадзе самолетного типа дальнего действия и БПЛА-камикадзе на аэродроме в н.п. ЧУГУЕВ Харьковской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данным объективного контроля, в результате точечного ракетного удара уничтожены шесть пусковых установок для запуска БпЛА, восемь единиц автомобильной техники и около 30 единиц БпЛА-"Камикадзе", снаряженных украинскими националистами к запуску.

https://ria.ru/20250601/alekseevka-2020261887.html

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Удар по установкам для запуска БПЛА в Чугуеве Харьковской области Расчет ОТРК "Искандер-М" нанес удар по установкам для запуска БПЛА в Чугуеве Харьковской области, уничтожены 6 установок и около 30 БПЛА, сообщили в Минобороны России. Кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости. 2025-06-01T12:47 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковская область