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ВС России нанесли удар по установкам для запуска БПЛА в Харьковской области
ВС России нанесли удар по установкам для запуска БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 01.06.2025
ВС России нанесли удар по установкам для запуска БПЛА в Харьковской области
Расчет ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по позиции пусковых установок БПЛА дальнего действия в Чугуеве Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:47:00+03:00
2025-06-01T12:47:00+03:00
2025-06-01T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Расчет ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по позиции пусковых установок БПЛА дальнего действия в Чугуеве Харьковской области, сообщило Минобороны РФ."Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен ракетный удар по месту размещения пусковых установок для запуска БПЛА-камикадзе самолетного типа дальнего действия и БПЛА-камикадзе на аэродроме в н.п. ЧУГУЕВ Харьковской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данным объективного контроля, в результате точечного ракетного удара уничтожены шесть пусковых установок для запуска БпЛА, восемь единиц автомобильной техники и около 30 единиц БпЛА-"Камикадзе", снаряженных украинскими националистами к запуску.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Удар по установкам для запуска БПЛА в Чугуеве Харьковской области
Расчет ОТРК "Искандер-М" нанес удар по установкам для запуска БПЛА в Чугуеве Харьковской области, уничтожены 6 установок и около 30 БПЛА, сообщили в Минобороны России.
Кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости.
2025-06-01T12:47
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РИА Новости
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россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область
ВС России нанесли удар по установкам для запуска БПЛА в Харьковской области
ВС России нанесли "Искандерами" удар по установкам для запуска БПЛА в Чугуеве