https://ria.ru/20250601/turtsiya-2020213801.html

В Турции призвали выгнать одну из делегаций с переговоров в Стамбуле

В Турции призвали выгнать одну из делегаций с переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 01.06.2025

В Турции призвали выгнать одну из делегаций с переговоров в Стамбуле

Основная роль Турции на новых переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной должна заключаться в недопуске делегации ЕС, поддерживающего продолжение войны,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T04:07:00+03:00

2025-06-01T04:07:00+03:00

2025-06-01T04:07:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Основная роль Турции на новых переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной должна заключаться в недопуске делегации ЕС, поддерживающего продолжение войны, пишет турецкая газета Aydinlik Gazetesi."Турция должна настаивать на мире и не допускать европейцев, желающих, чтобы Украина продолжала воевать. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного влияния на отношения Турции с обеими странами", — говорится в материале.Как утверждает газета, увеличение расходов на оборону Евросоюза и угрозы против России не способствуют заключения мира и вызывают негативное отношение среди жителей Европы."Учитывая все это, Европе необходимо принять решение: либо она продолжит невозможную войну и поставит под угрозу собственное единство, либо положит конец войне и обеспечит мир и спокойствие", — говорится в материале.Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу заявил, что на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле на следующей неделе будут присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.

https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020203029.html

https://ria.ru/20250601/peregovory-2020211082.html

https://ria.ru/20250530/nebenzja-2020035909.html

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в мире, стамбул, россия, украина, кит келлог, владимир мединский, михаил галузин, евросоюз