https://ria.ru/20250601/turist-2020350933.html

Вертолет "Ростеха" эвакуировал туриста с вулкана Вилючинский

Вертолет "Ростеха" эвакуировал туриста с вулкана Вилючинский - РИА Новости, 01.06.2025

Вертолет "Ростеха" эвакуировал туриста с вулкана Вилючинский

Вертолет санитарной авиации "Ростеха" эвакуировал с вулкана Вилючинский на Камчатке мужчину, который получил травму во время восхождения, сообщил "Ростех". РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T22:50:00+03:00

2025-06-01T22:50:00+03:00

2025-06-01T22:50:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вертолет санитарной авиации "Ростеха" эвакуировал с вулкана Вилючинский на Камчатке мужчину, который получил травму во время восхождения, сообщил "Ростех"."Вертолет Национальной службы санитарной авиации (НССА) Ростеха эвакуировал с вулкана Вилючинский на Камчатке 30-летнего мужчину. Он получил серьезную травму ноги во время восхождения, и ему потребовалась экстренная медицинская помощь", - сообщили в "Ростехе". Медицинский вертолет Ми-8 прибыл к склону вулкана в течение 25 минут после поступления заявки. Поиск и подготовка пострадавшего заняли полтора часа. Эвакуация прошла успешно, пострадавшего доставили в Камчатскую краевую больницу. Первую медицинскую помощь турист получил уже во время полета. Бригада медиков диагностировала у него перелом нижней конечности. Всего спасательная операция продлилась семь часов. Сегодня НССА работает в 54 регионах России. Воздушный парк насчитывает 76 вертолетов – 38 "Ансатов" и 38 Ми-8. Все машины оснащены современным реанимационным оборудованием. Это позволяет оказывать качественную медицинскую помощь пациентам прямо во время полета. Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

https://ria.ru/20241121/spasateli-1984935962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

камчатка, россия, ростех, ми-8 амтш