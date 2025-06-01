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Вертолет "Ростеха" эвакуировал туриста с вулкана Вилючинский
Вертолет "Ростеха" эвакуировал туриста с вулкана Вилючинский - РИА Новости, 01.06.2025
Вертолет "Ростеха" эвакуировал туриста с вулкана Вилючинский
Вертолет санитарной авиации "Ростеха" эвакуировал с вулкана Вилючинский на Камчатке мужчину, который получил травму во время восхождения, сообщил "Ростех". РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:50:00+03:00
2025-06-01T22:50:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вертолет санитарной авиации "Ростеха" эвакуировал с вулкана Вилючинский на Камчатке мужчину, который получил травму во время восхождения, сообщил "Ростех"."Вертолет Национальной службы санитарной авиации (НССА) Ростеха эвакуировал с вулкана Вилючинский на Камчатке 30-летнего мужчину. Он получил серьезную травму ноги во время восхождения, и ему потребовалась экстренная медицинская помощь", - сообщили в "Ростехе". Медицинский вертолет Ми-8 прибыл к склону вулкана в течение 25 минут после поступления заявки. Поиск и подготовка пострадавшего заняли полтора часа. Эвакуация прошла успешно, пострадавшего доставили в Камчатскую краевую больницу. Первую медицинскую помощь турист получил уже во время полета. Бригада медиков диагностировала у него перелом нижней конечности. Всего спасательная операция продлилась семь часов. Сегодня НССА работает в 54 регионах России. Воздушный парк насчитывает 76 вертолетов – 38 "Ансатов" и 38 Ми-8. Все машины оснащены современным реанимационным оборудованием. Это позволяет оказывать качественную медицинскую помощь пациентам прямо во время полета. Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
https://ria.ru/20241121/spasateli-1984935962.html
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РИА Новости
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камчатка, россия, ростех, ми-8 амтш
Туризм, Камчатка, Россия, Ростех, Ми-8 АМТШ
Вертолет "Ростеха" эвакуировал туриста с вулкана Вилючинский
Вертолет "Ростеха" эвакуировал с вулкана Вилючинский 30-летнего туриста