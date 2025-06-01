https://ria.ru/20250601/trebovaniya-2020208784.html

СМИ: США готовятся смягчить правила для крупнейших банков

СМИ: США готовятся смягчить правила для крупнейших банков - РИА Новости, 01.06.2025

СМИ: США готовятся смягчить правила для крупнейших банков

Власти США готовятся ослабить требования к уровню достаточности капитала крупнейших американских банков, повышенные регуляторами в ответ на глобальный... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T02:02:00+03:00

2025-06-01T02:02:00+03:00

2025-06-01T02:02:00+03:00

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politico

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Власти США готовятся ослабить требования к уровню достаточности капитала крупнейших американских банков, повышенные регуляторами в ответ на глобальный финансовый кризис 2008 года, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Администрация (Дональда - ред.) Трампа готовится смягчить правила для крупных банков. Это предложение станет последней политической победой для банковской отрасли, которая подвергалась пристальному вниманию после мирового финансового кризиса 2008 года", - пишет издание. Отмечается, что снижение требований к капиталу коснется крупнейших финансовых корпораций страны. По данным издания, над планом по снижению требований совместно работают Федеральная резервная система (ФРС), Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) и Управление контролера денежного обращения. План может быть представлен регуляторами в ближайшие месяцы. "Этот шаг станет первым крупным банковским регулированием, которое примут назначенные Трампом регуляторы, продвигая политику, которая, по их словам, приведет к большему экономическому росту", - указывает газета.

https://ria.ru/20250430/tramp-2014420079.html

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сша, politico, федеральная резервная система сша