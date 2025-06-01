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СМИ: США готовятся смягчить правила для крупнейших банков - РИА Новости, 01.06.2025
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02:02 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/trebovaniya-2020208784.html
СМИ: США готовятся смягчить правила для крупнейших банков
СМИ: США готовятся смягчить правила для крупнейших банков - РИА Новости, 01.06.2025
СМИ: США готовятся смягчить правила для крупнейших банков
Власти США готовятся ослабить требования к уровню достаточности капитала крупнейших американских банков, повышенные регуляторами в ответ на глобальный... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T02:02:00+03:00
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сша
politico
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Власти США готовятся ослабить требования к уровню достаточности капитала крупнейших американских банков, повышенные регуляторами в ответ на глобальный финансовый кризис 2008 года, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Администрация (Дональда - ред.) Трампа готовится смягчить правила для крупных банков. Это предложение станет последней политической победой для банковской отрасли, которая подвергалась пристальному вниманию после мирового финансового кризиса 2008 года", - пишет издание. Отмечается, что снижение требований к капиталу коснется крупнейших финансовых корпораций страны. По данным издания, над планом по снижению требований совместно работают Федеральная резервная система (ФРС), Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) и Управление контролера денежного обращения. План может быть представлен регуляторами в ближайшие месяцы. "Этот шаг станет первым крупным банковским регулированием, которое примут назначенные Трампом регуляторы, продвигая политику, которая, по их словам, приведет к большему экономическому росту", - указывает газета.
https://ria.ru/20250430/tramp-2014420079.html
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сша, politico, федеральная резервная система сша
США, Politico, Федеральная резервная система США
СМИ: США готовятся смягчить правила для крупнейших банков

Politico: власти США готовятся ослабить требования к капиталу крупнейших банков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Власти США готовятся ослабить требования к уровню достаточности капитала крупнейших американских банков, повышенные регуляторами в ответ на глобальный финансовый кризис 2008 года, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Администрация (Дональда - ред.) Трампа готовится смягчить правила для крупных банков. Это предложение станет последней политической победой для банковской отрасли, которая подвергалась пристальному вниманию после мирового финансового кризиса 2008 года", - пишет издание.
Отмечается, что снижение требований к капиталу коснется крупнейших финансовых корпораций страны. По данным издания, над планом по снижению требований совместно работают Федеральная резервная система (ФРС), Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) и Управление контролера денежного обращения.
План может быть представлен регуляторами в ближайшие месяцы.
"Этот шаг станет первым крупным банковским регулированием, которое примут назначенные Трампом регуляторы, продвигая политику, которая, по их словам, приведет к большему экономическому росту", - указывает газета.
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