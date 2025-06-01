Трамп предрек крах американской экономике в случае отмены пошлин
Трамп предрек экономический крах США в случае отмены в суде импортных пошлин
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предрек крах американской экономике в случае отмены в суде действия введенных им импортных пошлин.
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"Если каким-то образом суды вынесут решение против нас по пошлинам, чего не ожидается, то это позволит другим странам держать нашу в заложниках с их антиамериканскими пошлинами, которые они будут использовать против нас. Это будет означать экономический крах Соединенных Штатов Америки!" - написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
Как отмечалось, уже в июне апелляционный суд в США вновь рассмотрит вопрос о законности действий Белого дома и юристы ожидают, что повышенные импортные пошлины могут быть снова отменены.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.