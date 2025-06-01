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"Могли убедить". СМИ рассказали, что произошло с Трампом из-за России - РИА Новости, 01.06.2025
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10:22 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/tramp-2020243933.html
"Могли убедить". СМИ рассказали, что произошло с Трампом из-за России
"Могли убедить". СМИ рассказали, что произошло с Трампом из-за России - РИА Новости, 01.06.2025
"Могли убедить". СМИ рассказали, что произошло с Трампом из-за России
Американский президент Дональд Трамп мог начать посредническую кампанию между российской и украинской сторонами под влиянием своих советников, пишет норвежское... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:22:00+03:00
2025-06-01T10:22:00+03:00
санкции в отношении россии
дональд трамп
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп мог начать посредническую кампанию между российской и украинской сторонами под влиянием своих советников, пишет норвежское издание Steigan."Некоторые из советников Трампа могли убедить его начать &lt;...&gt; дипломатическую кампанию (По решению украинского конфликта. — Прим. Ред.)", — говорится в тексте.По словам автора материала, глава Белого Дома мог при этом руководствоваться некорректными убеждениями о конфликте, основанными на ошибочной интерпретации ситуации.Как сообщила во вторник газета The New York Times, глава Белого дома дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с Путиным он объяснил, что не намерен оказывать давление на Россию и вводить новые санкции.
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санкции в отношении россии, дональд трамп, россия, в мире, украина
Санкции в отношении России, Дональд Трамп, Россия, В мире, Украина
"Могли убедить". СМИ рассказали, что произошло с Трампом из-за России

Steigan: Трамп мог начать урегулирование между РФ и Украиной из-за советников

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп мог начать посредническую кампанию между российской и украинской сторонами под влиянием своих советников, пишет норвежское издание Steigan.
"Некоторые из советников Трампа могли убедить его начать <...> дипломатическую кампанию (По решению украинского конфликта. — Прим. Ред.)", — говорится в тексте.
По словам автора материала, глава Белого Дома мог при этом руководствоваться некорректными убеждениями о конфликте, основанными на ошибочной интерпретации ситуации.
Как сообщила во вторник газета The New York Times, глава Белого дома дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с Путиным он объяснил, что не намерен оказывать давление на Россию и вводить новые санкции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Санкции в отношении РоссииДональд ТрампРоссияВ миреУкраина
 
 
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