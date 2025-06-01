https://ria.ru/20250601/tramp-2020216320.html
Трамп подтвердил замену кандидатуры на пост главы НАСА
Трамп подтвердил замену кандидатуры на пост главы НАСА - РИА Новости, 01.06.2025
Трамп подтвердил замену кандидатуры на пост главы НАСА
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подтвердил, что не станет назначать близкого союзника Илона Маска миллиардера Джареда Айзекмана на пост... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T05:44:00+03:00
2025-06-01T05:44:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подтвердил, что не станет назначать близкого союзника Илона Маска миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)."Я снимаю кандидатуру Джареда Айзекмана с поста руководителя НАСА. Я скоро назову нового кандидата, ... который сделает Америку первой в космосе", — заявил он.В декабре 2024 года Трамп предложил выдвинуть бизнесмена на пост главы НАСА. В конце апреля комитет Сената по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить его на должность.В мае американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп намерен отозвать его кандидатуру из-за пожертвований видным демократическим деятелям.Айзекману 41 год, он имеет степень бакалавра в аэронавтике. В 2011 он основал компанию Draken International, управляющую одним из крупнейших в мире парков частных истребителей и тренирующую пилотов для вооруженных сил США. Миллиардер также был командиром первого частного пилотируемого космического полета Inspiration4 на борту Crew Dragon компании SpaceX.
https://ria.ru/20250502/ssha-2014702152.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп, илон маск, наса
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Илон Маск, НАСА
Трамп подтвердил замену кандидатуры на пост главы НАСА
Трамп: Джаред Айзекман не будет кандидатом на пост главы НАСА
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подтвердил, что не станет назначать близкого союзника Илона Маска миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
«
"Я снимаю кандидатуру Джареда Айзекмана с поста руководителя НАСА. Я скоро назову нового кандидата, ... который сделает Америку первой в космосе", — заявил он.
В декабре 2024 года Трамп предложил выдвинуть бизнесмена на пост главы НАСА. В конце апреля комитет Сената по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить его на должность.
В мае американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп намерен отозвать его кандидатуру из-за пожертвований видным демократическим деятелям.
Айзекману 41 год, он имеет степень бакалавра в аэронавтике. В 2011 он основал компанию Draken International, управляющую одним из крупнейших в мире парков частных истребителей и тренирующую пилотов для вооруженных сил США. Миллиардер также был командиром первого частного пилотируемого космического полета Inspiration4 на борту Crew Dragon компании SpaceX.