https://ria.ru/20250601/tramp-2020212639.html

Трамп вскоре объявит о замене кандидатуры на пост главы НАСА

Трамп вскоре объявит о замене кандидатуры на пост главы НАСА - РИА Новости, 01.06.2025

Трамп вскоре объявит о замене кандидатуры на пост главы НАСА

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время лично объявит о замене кандидатуры миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T03:42:00+03:00

2025-06-01T03:42:00+03:00

2025-06-01T03:42:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

наса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217070_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f8f5b40197af9be35d14cc255314d6c2.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время лично объявит о замене кандидатуры миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), сообщили в Белом доме. "Крайне важно, чтобы следующий руководитель НАСА полностью соответствовал курсу президента Трампа "Америка прежде всего", и вскоре президент Трамп лично объявит о назначении преемника", — цитирует агентство Франс Пресс заявление представителя Белого дома. Ранее Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп намерен отозвать кандидатуру Айзекмана по причине того, что тот делал пожертвования видным демократическим деятелям. Четвертого декабря 2024 года Трамп предложил его кандидатуру на пост главы НАСА. В конце апреля комитет Сената по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить Айзекмана на эту должность.

https://ria.ru/20250502/ssha-2014702152.html

https://ria.ru/20250502/tramp-2014700394.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, наса