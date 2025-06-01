https://ria.ru/20250601/tramp-2020212639.html
Трамп вскоре объявит о замене кандидатуры на пост главы НАСА
Трамп вскоре объявит о замене кандидатуры на пост главы НАСА - РИА Новости, 01.06.2025
Трамп вскоре объявит о замене кандидатуры на пост главы НАСА
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время лично объявит о замене кандидатуры миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T03:42:00+03:00
2025-06-01T03:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время лично объявит о замене кандидатуры миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), сообщили в Белом доме. "Крайне важно, чтобы следующий руководитель НАСА полностью соответствовал курсу президента Трампа "Америка прежде всего", и вскоре президент Трамп лично объявит о назначении преемника", — цитирует агентство Франс Пресс заявление представителя Белого дома. Ранее Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп намерен отозвать кандидатуру Айзекмана по причине того, что тот делал пожертвования видным демократическим деятелям. Четвертого декабря 2024 года Трамп предложил его кандидатуру на пост главы НАСА. В конце апреля комитет Сената по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить Айзекмана на эту должность.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, наса
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, НАСА
Трамп вскоре объявит о замене кандидатуры на пост главы НАСА
Белый дом: Трамп вскоре объявит о замене кандидатуры на пост главы НАСА