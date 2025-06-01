https://ria.ru/20250601/telegraph-2020266332.html

"Мы опоздали". ВСУ сделали мрачное заявление из-за российского оружия

"Мы опоздали". ВСУ сделали мрачное заявление из-за российского оружия - РИА Новости, 01.06.2025

"Мы опоздали". ВСУ сделали мрачное заявление из-за российского оружия

Военнослужащие Вооруженных сил Украины признают сильное отставание от России в технологиях беспилотников с оптоволокном, пишет Telegraph. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:33:00+03:00

2025-06-01T12:33:00+03:00

2025-06-01T12:33:00+03:00

технологии

россия

вооруженные силы украины

в мире

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил Украины признают сильное отставание от России в технологиях беспилотников с оптоволокном, пишет Telegraph."Мы проделали всю работу по переделыванию беспилотников в оружие, но мы не смогли достаточно быстро масштабировать производство этого оружия на промышленном уровне, чтобы оно имело значимый стратегический эффект. Мы слишком опоздали", — посетовал опрошенный журналистами украинский военный.По словам представителя ВСУ, они утратили преимущество в плане беспилотников, которым теперь владеют российские силы.Министерство обороны 1 марта рассказало, что военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении. Минобороны уточняет, что FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника.

https://ria.ru/20250601/britaniya-2020246468.html

https://ria.ru/20250601/signal-2020234739.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, вооруженные силы рф