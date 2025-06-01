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"Мы опоздали". ВСУ сделали мрачное заявление из-за российского оружия - РИА Новости, 01.06.2025
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12:33 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/telegraph-2020266332.html
"Мы опоздали". ВСУ сделали мрачное заявление из-за российского оружия
"Мы опоздали". ВСУ сделали мрачное заявление из-за российского оружия - РИА Новости, 01.06.2025
"Мы опоздали". ВСУ сделали мрачное заявление из-за российского оружия
Военнослужащие Вооруженных сил Украины признают сильное отставание от России в технологиях беспилотников с оптоволокном, пишет Telegraph. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:33:00+03:00
2025-06-01T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил Украины признают сильное отставание от России в технологиях беспилотников с оптоволокном, пишет Telegraph."Мы проделали всю работу по переделыванию беспилотников в оружие, но мы не смогли достаточно быстро масштабировать производство этого оружия на промышленном уровне, чтобы оно имело значимый стратегический эффект. Мы слишком опоздали", — посетовал опрошенный журналистами украинский военный.По словам представителя ВСУ, они утратили преимущество в плане беспилотников, которым теперь владеют российские силы.Министерство обороны 1 марта рассказало, что военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении. Минобороны уточняет, что FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника.
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технологии, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, вооруженные силы рф
Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
"Мы опоздали". ВСУ сделали мрачное заявление из-за российского оружия

Telegraph: ВСУ признали отставание от России в технологиях БПЛА с оптоволокном

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил Украины признают сильное отставание от России в технологиях беспилотников с оптоволокном, пишет Telegraph.
«
"Мы проделали всю работу по переделыванию беспилотников в оружие, но мы не смогли достаточно быстро масштабировать производство этого оружия на промышленном уровне, чтобы оно имело значимый стратегический эффект. Мы слишком опоздали", — посетовал опрошенный журналистами украинский военный.
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По словам представителя ВСУ, они утратили преимущество в плане беспилотников, которым теперь владеют российские силы.
Министерство обороны 1 марта рассказало, что военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении. Минобороны уточняет, что FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника.
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