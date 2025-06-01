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Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не СВО - РИА Новости, 01.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 01.06.2025 (обновлено: 16:45 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/svo-2020299106.html
Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не СВО
Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не СВО - РИА Новости, 01.06.2025
Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не СВО
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила на фестивале "Движения первых", что завершила бы карьеру, РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:10:00+03:00
2025-06-01T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
маргарита симоньян
нато
общество "знание"
миа "россия сегодня"
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила на фестивале "Движения первых", что завершила бы карьеру, если бы не сложная обстановка в России.&quot;Я вам признаюсь честно, если бы в нашей стране сейчас не была такая сложная, серьезная, требующая полной отдачи ситуация, если бы не СВО, если бы мы не воевали со всей НАТО, вы видите, что происходит сегодня, когда взорваны мосты, атакованы объекты наши, в том числе в Сибири, если бы не это все, я бы ушла с работы&quot;, — сказала она во время открытого диалога с участниками фестиваля в лектории Общества &quot;Знание&quot;.Как объяснила медиаменеджер, она уже очень давно построила для себя карьеру, удовлетворив профессиональные устремления и амбиции и увидев, "где предел моих возможностей с точки зрения работы и роста как журналиста".Она добавила, что хотела бы гораздо больше времени уделять своей семье и детям, а также писательской деятельности, о которой мечтала с детства. Симоньян ранее сообщала, что скоро выпустит роман о жизни человечества через 60 лет — "В начале было слово, в конце будет цифра". Она подчеркивала, что именно это считает самым главным достижением в своей жизни.
https://ria.ru/20250420/simonjan-2012380806.html
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россия, маргарита симоньян, нато, общество "знание", миа "россия сегодня", общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Маргарита Симоньян, НАТО, Общество "Знание", МИА "Россия сегодня", Общество
Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не СВО

Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не сложная ситуация в России

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила на фестивале "Движения первых", что завершила бы карьеру, если бы не сложная обстановка в России.
«

"Я вам признаюсь честно, если бы в нашей стране сейчас не была такая сложная, серьезная, требующая полной отдачи ситуация, если бы не СВО, если бы мы не воевали со всей НАТО, вы видите, что происходит сегодня, когда взорваны мосты, атакованы объекты наши, в том числе в Сибири, если бы не это все, я бы ушла с работы", — сказала она во время открытого диалога с участниками фестиваля в лектории Общества "Знание".

Как объяснила медиаменеджер, она уже очень давно построила для себя карьеру, удовлетворив профессиональные устремления и амбиции и увидев, "где предел моих возможностей с точки зрения работы и роста как журналиста".
Она добавила, что хотела бы гораздо больше времени уделять своей семье и детям, а также писательской деятельности, о которой мечтала с детства.
Симоньян ранее сообщала, что скоро выпустит роман о жизни человечества через 60 лет — "В начале было слово, в конце будет цифра". Она подчеркивала, что именно это считает самым главным достижением в своей жизни.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Симоньян после случившегося с мужем хотела уехать на СВО
20 апреля, 14:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМаргарита СимоньянНАТООбщество "Знание"МИА "Россия сегодня"Общество
 
 
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