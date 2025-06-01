https://ria.ru/20250601/svo-2020299106.html

Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не СВО

Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не СВО - РИА Новости, 01.06.2025

Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не СВО

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила на фестивале "Движения первых", что завершила бы карьеру, РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T16:10:00+03:00

2025-06-01T16:10:00+03:00

2025-06-01T16:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила на фестивале "Движения первых", что завершила бы карьеру, если бы не сложная обстановка в России."Я вам признаюсь честно, если бы в нашей стране сейчас не была такая сложная, серьезная, требующая полной отдачи ситуация, если бы не СВО, если бы мы не воевали со всей НАТО, вы видите, что происходит сегодня, когда взорваны мосты, атакованы объекты наши, в том числе в Сибири, если бы не это все, я бы ушла с работы", — сказала она во время открытого диалога с участниками фестиваля в лектории Общества "Знание".Как объяснила медиаменеджер, она уже очень давно построила для себя карьеру, удовлетворив профессиональные устремления и амбиции и увидев, "где предел моих возможностей с точки зрения работы и роста как журналиста".Она добавила, что хотела бы гораздо больше времени уделять своей семье и детям, а также писательской деятельности, о которой мечтала с детства. Симоньян ранее сообщала, что скоро выпустит роман о жизни человечества через 60 лет — "В начале было слово, в конце будет цифра". Она подчеркивала, что именно это считает самым главным достижением в своей жизни.

https://ria.ru/20250420/simonjan-2012380806.html

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