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Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/svo-2020266783.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение, в зоне ее ответственности Киев потерял за сутки до 155 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:35:00+03:00
2025-06-01T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
отрадное
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" улучшила тактическое положение, в зоне ее ответственности Киев потерял за сутки до 155 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Комсомольское и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что ВСУ потеряли "до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии". "Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавляется в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250601/svo-2020266461.html
киев
отрадное
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в мире, киев, отрадное, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Отрадное, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ

ВСУ потеряли за сутки 155 военных и пять орудий в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" улучшила тактическое положение, в зоне ее ответственности Киев потерял за сутки до 155 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Комсомольское и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ВСУ потеряли "до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии".
"Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавляется в сводке военного ведомства.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевОтрадноеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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