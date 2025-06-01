https://ria.ru/20250601/svo-2020266783.html

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение, в зоне ее ответственности Киев потерял за сутки до 155 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:35:00+03:00

2025-06-01T12:35:00+03:00

2025-06-01T12:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

отрадное

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" улучшила тактическое положение, в зоне ее ответственности Киев потерял за сутки до 155 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Комсомольское и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что ВСУ потеряли "до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии". "Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавляется в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250601/svo-2020266461.html

киев

отрадное

донецкая народная республика

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в мире, киев, отрадное, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)