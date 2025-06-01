https://ria.ru/20250601/svo-2020266461.html

Группировка "Север" за сутки уничтожила более 200 военных ВСУ

Группировка "Север" за сутки уничтожила более 200 военных ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025

Группировка "Север" за сутки уничтожила более 200 военных ВСУ

ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:33:00+03:00

2025-06-01T12:33:00+03:00

2025-06-01T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Могрица, Садки, Рыжевка, Корчаковка, Новая Сечь, Писаревка, Храповщина и Искрисковщина Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250601/svo-2020265553.html

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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)