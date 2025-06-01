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Группировка "Север" за сутки уничтожила более 200 военных ВСУ
Группировка "Север" за сутки уничтожила более 200 военных ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025
Группировка "Север" за сутки уничтожила более 200 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:33:00+03:00
2025-06-01T12:33:00+03:00
2025-06-01T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Могрица, Садки, Рыжевка, Корчаковка, Новая Сечь, Писаревка, Храповщина и Искрисковщина Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" за сутки уничтожила более 200 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 200 военных, станцию РЭБ в зоне действий "Севера"